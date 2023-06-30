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Avrupa’da enflasyon haziranda geriledi: Ülkeler arası fark büyük

Euro Bölgesi'nde mayısta yüzde 6,1 olan yıllık tüketici enflasyonu haziranda yüzde 5,5'e geriledi. Çekirdek enflasyondaki artış ise faiz artışı ihtimalini artırdı. Ülkeler arasındaki büyük farklar dikkat çekti.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 12:33 - 30 Haziran 2023 Güncellenme:
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Avrupa’da enflasyon haziranda geriledi: Ülkeler arası fark büyük

Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) yayımladığı öncü verilere göre, Euro Bölgesi’nde yıllık tüketici enflasyonu haziranda yüzde 5,5’e geriledi. Mayısta oran yüzde 6,1 olmuştu.

Manşet enflasyondaki düşüşte, enerji fiyatlarındaki düşüş etkili oldu.

Mayısta yüzde 0 olan aylık enflasyon ise haziranda yüzde 0,3’ye yükseldi.

Piyasa beklentileri, haziranda Euro Bölgesi’nde yıllık enflasyonun yüzde 5,6, aylık enflasyonun sıfır olması yönündeydi.

GIDA ENFLASYONU YÜZDE 11,7

Enerji ve gıda fiyatlarını dışarıda bırakan çekirdek enflasyon ise haziranda yüzde 5,4’e yükseldi. Bu oran mayısta yüzde 5,3 olmuştu. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin tahmini, bu kalem için ortalama yüzde 5,5 olmuştu.

Euro Bölgesi’nde gıda enflasyonu yüzde 11,7 olurken, enerji enflasyonu yüzde -5,6 oldu. Enflasyon hizmetlerde yüzde 5,4, enerji dışı sanayi ürünlerinde yüzde 5,5 oldu.

Çekirdek enflasyondaki yükseliş, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) temmuzda faiz artışlarına devam etme ihtimalini de artırdı.

EN DÜŞÜK İSPANYA’DA, EN YÜKSEK SLOVAKYA’DA

AB uyumlu verilere göre, enflasyon, haziranda Slovakya’da yüzde 11,3, Estonya’da yüzde 9, Hırvatistan’da yüzde 8,3, Litvanya’da yüzde 8,2, Letonya’da yüzde 8,1 ve Avusturya’da yüzde 7,8 oldu.

Enflasyon oranı, Almanya’da yüzde 6,8, İtalya’da yüzde 6,7, Hollanda’da yüzde 6,4 ve Fransa’da yüzde 5,3, İspanya’da yüzde 1,6 seviyesinde belirlendi.

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