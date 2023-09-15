Avrupa’da turizm Covid-19 öncesindeki seviyenin üzerine çıktı

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde, 2023 yılının ilk yarısında turistik tesislerde geçirilen gece sayısı Covid-19 salgını öncesindeki seviyelerin üzerine çıktı. AB ülkelerindeki turistik tesislerde konaklama sayısı, son 10 yılın ilk yarısının en yüksek seviyesine ulaştı.

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Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde, bu yılın ilk yarısında otel ve pansiyon gibi turistik tesislerde geçirilen gece sayısı Covid-19 salgını öncesindeki seviyenin üzerine çıktı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), 2023 yılının ilk yarısında AB üyesi ülkelerde gecelik turistik konaklama verilerini yayımladı.

Buna göre, salgından olumsuz etkilenen AB turizm sektörü, bu yıl toparlandı.

Bu yılın ilk yarısında AB ülkelerindeki turistik tesislerde konaklama sayısı, son 10 yılın ilk yarısının en yüksek seviyesine ulaştı.

Salgın öncesi dönem olan 2019’un ilk 6 ayında toplam 1 milyar 182 milyon olan turistik tesislerde gecelik konaklama sayısı, 2023’ün aynı döneminde 1 milyar 193 milyona ulaştı. Böylece bu yılın ilk yarısında AB ülkelerinde bulunan turistik tesislerde toplam gecelik konaklama sayısı, salgın öncesindeki 2019 döneminin 11 milyon üzerinde oldu.

Bu yılın ilk 6 ayında gecelik konaklama, geçen yıla kıyasla da yüzde 12,9 yükseldi.

Öte yandan, AB ülkelerinde turizm 2020 yılında Covid-19 salgını ve uygulanan sıkı tedbirler nedeniyle durma noktasına gelmişti. (AA)

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