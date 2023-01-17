Avrupa’nın LNG ithalatı 2022’de yüzde 60 arttı

Rus boru gazının yerini ABD ve Katar'dan gelen LNG'nin aldığını bildiren Enerji Ekonomisi ve Finansal Analiz Enstitüsü, Avrupa'nın sıvılaştırılmış doğalgaz ithalatının 2022'de önceki yıla göre yüzde 60 arttığını açıkladı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Avrupa’nın sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ithalatı 2022’de bir önceki yıla göre yüzde 60 yükseldi.

Araştırma kuruluşu Enerji Ekonomisi ve Finansal Analiz Enstitüsü’nün (IEEFA) Avrupa Analisti Ana Maria Jaller-Makarewicz, yaptığı açıklamada, LNG ithalatındaki artışın tek sebebinin Rus gazının Avrupa’ya akışının durması olmadığını, yüksek sıcaklıkların da bunda etkili olduğunu ifade etti.

Yağış olmaması nedeniyle Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde hidroelektrik üretiminin azaldığına dikkati çeken Jaller-Makarewicz, benzer sebepler nedeniyle LNG ithalatının arttığını kaydetti.

Jaller-Makarewicz, geçen yıl Avrupa genelinde gazdan elektrik üretiminin de arttığına işaret ederek, “Avrupa’nın LNG ithalatı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 60 yükseldi. Bu yıl ithal edilen LNG miktarı büyük ölçüde hava durumuna, fiyata, hükümet politikalarına, gaz tüketimini azaltmak için uygulanan mekanizmalara ve yenilenebilir enerji üretimine bağlı olacak” değerlendirmesinde bulundu.

‘PAHALI LNG EKONOMİLERİ ETKİLEYECEK’

Geçen yıl Avrupa’da doğalgaz tüketiminin arttığına da değinen Jaller-Makarewicz, bunda enerji verimliliğinin, yenilenebilir enerjiden elektrik üretimindeki artışın etkili olduğunu ifade etti.

Jaller-Makarewicz, LNG’nin boru gazından daha pahalı olabileceğinin ve bunun Avrupa ülkelerinin ekonomileri üzerinde büyük etkisi olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

“Enerji krizi, gaz piyasasının ne kadar değişken olduğunu, hava durumuna, jeopolitik meselelere, arz ve talep faktörlerine ne kadar bağımlı olduğunu gösterdi. Gaz fiyatları Ağustos 2022’de zirveye ulaştıktan sonra, bu yılın ocak ayına ılıman hava koşulları nedeniyle düşük seyrediyor.

Rusya’nın boru gazının yerini esas olarak ABD ve ardından Katar’dan gelen LNG aldı. Geçen yıl Avrupa’nın LNG ithalatı ABD’den yüzde 143, Katar’dan ise yüzde 23 arttı. Hem ABD hem de Rusya’dan en çok LNG’yi satın alan ülke Fransa oldu”

ÜLKELERİN RUSYA’DAN LNG İTHALATI DEVAM EDİYOR

Jaller-Makarewicz, bazı ülkelerin enerji güvenliğini sağlamak için Rusya’dan LNG ithal etmeye devam ettiğine dikkati çekti.

Jaller-Makarewicz, Rusya’dan en çok LNG ithal eden ülkelerin Fransa, İspanya, Belçika ve Hollanda olduğunu, buna karşılık Hırvatistan, Litvanya, Portekiz, İsveç ve Birleşik Krallık’ın Rusya’dan LNG ithalatını keskin şekilde azalttığını kaydetti. (AA)

İlginizi Çekebilir Almanya, ilk özel yüzer LNG terminalini açtı

İlginizi Çekebilir İmzalar atıldı: Bulgaristan'a LNG sevkiyatı için 13 yıllık anlaşma

İlginizi Çekebilir İngiltere, Rusya'dan LNG ithalatını durdurdu