Avustralya’da grev riski azaldı, Avrupa doğalgaz fiyatları düştü

Avustralya'daki grev riskinin azalması Avrupa piyasasını rahatlattı. Sendikalar prensipte enerji şirketi Woodside'ın 'güçlü' teklifini onayladı. Gaz fiyatları düşüşe geçti.

Sozcu.com.tr

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Avrupa doğalgaz fiyatları, Avustralya’nın en büyük sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihracat tesisindeki anlaşmazlığının çözüleceğine dair işaretler üzerine düştü. Bu durum kilit ihracatçı konumda bulunan ülkedeki üç olası grevden birine ilişkin korkuları hafifletti.

Geçtiğimiz yıl yaşanan enerji krizinin en kötü dönemini hâlâ atlatmaya çalışan Avrupa, tedarik kesintisi risklerine karşı oldukça kırılgan durumda. Yeterli stok olsa bile bölgenin küresel pazarlardan sürekli bir LNG akışına ihtiyacı sürüyor.

Piyasada küresel LNG arzının onda birini etkileyebilecek endüstriyel eylem tehditlerinin sonucunu beklenirken, gaz fiyatları bu ay son derece dalgalı bir seyir izledi ve yüzde 40’a kadar yükseliş yaşamıştı.

Ancak bugün prensipte sendikalar ve şirket arasında yapılan anlaşma Avrupa’yı rahatlattı. Doğalgaz gösterge vadeli işlemleri perşembe günü yüzde 21 düşerek Mart 2022’den bu yana en büyük düşüşünü yaşadı.

Avrupa’nın referans doğalgaz fiyatı olan Hollanda vadeli kontratları, sabah saatlerinde megavatsaat başına 30,48 Euro’dan (1000 metreküp başına 324,3 dolar) işlem gördü

ANLAŞMA DUYURULDU

Hem Woodside hem de North West Shelf (Kuzey Batı Sahanlığı) tesisinin offshore platformlarındaki işçileri temsil eden sendika birliği, olumlu geçen görüşmelerin ardından iki taraf da yaptıkları anlaşmayı duyurdu.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, çalışan temsilcileri “prensipte varılan anlaşmayı” desteklerken, tüm üyeler bugün da anlaşma için oy kullanacak.

Woodside anlaşmaya son şeklini vermek için sendikalarla çalışmaya devam edeceğini açıkladı. Açıklamada, “Çarşamba günü yapılan görüşmelerde önemli ilerleme kaydedildi ve taraflar, işgücü açısından önemli olan bazı konularda prensipte anlaşmaya vardı” denildi.

NE OLDU?

Batı Avustralya’daki tesisler, Chevron Corp, Gorgon ve Wheatstone LNG tesisleriyle birlikte küresel LNG arzının yaklaşık onda birini oluşturuyor. Chevron ve Woodside tesislerindeki işçilerin grev yapma olasılığı son birkaç haftadır LNG fiyatlarını yukarı çekmişti.

Öte yandan Woodside ile bir anlaşmaya varılsa bile Chevron Corp. ile Avustralya’daki iki LNG tesisinde işçilerle yaşanan anlaşmazlıklar konusunda görüşmeler halen devam ediyor.

Chevron işçilerinin olası grevine yönelik oylamanın ilk sonuçlarının da açıklanması bekleniyor. Woodside işçi sendikaları, daha iyi ücret ve çalışma koşulları talepleri karşılanmadığı takdirde 2 Eylül’de grev yapmayı planladıklarını duyurmuştu.