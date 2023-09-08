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Avustralya’daki grev, Avrupa’da doğalgaz fiyatlarını yükseltti

Avrupa'da doğalgaz fiyatları, dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihracatçılarından Avustralya'daki bazı tesislerde çalışanların greve gitmesi nedeniyle yüzde 10'dan fazla yükseldi.

Yayınlanma: 10:57 - 08 Eylül 2023 Güncellenme:
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Avustralya’daki grev, Avrupa’da doğalgaz fiyatlarını yükseltti

Avustralya’da Chevron’a ait LNG tesislerinde çalışanların greve gitmesi, Avrupa’da doğalgaz fiyatlarını yükseltti.

Avrupa’da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF’de işlem gören ekim vadeli gaz kontrat fiyatı, dün 32,75 Euro’dan kapandı. Gaz fiyatları bugün yüzde 10,5 yükselerek 36,2 Euro’dan işleme açıldı.

Chevron’un Avustralya’daki LNG tesisleri, küresel LNG arzının yaklaşık yüzde 5’ini sağlıyor.

Avustralya, geçen yılki 80,9 milyon ton LNG ihracatıyla dünyanın en büyük ihracatçısı konumunda bulunurken küresel LNG ticaretinden yüzde 20,1 pay almıştı.

AVRUPA KÜRESELDEN DOĞRUDAN ETKİLENİYOR

Avustralya’nın Avrupa’ya doğrudan LNG tedariki kısıtlı olsa da Rusya-Ukrayna Savaşı’nın ardından kıtaya Rus gazı arzının büyük ölçüde azalmış olması, Avrupa’nın LNG bağımlılığını artırdı.

Bu nedenle, küresel LNG piyasalarında oluşan arz endişeleri, Avrupa’daki gaz fiyatlarını doğrudan etkiliyor ve mevcut riskler, fiyatlarda dalgalanmaya yol açıyor. (AA)

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