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Avustralya’daki LNG grevi sona erdi

Avustralya'da işçi sendikaları, Chevron'un ülkedeki iki büyük sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tesisinde iki haftadır süren grevlerin sona erdiğini açıkladı.

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Avustralya’daki LNG grevi sona erdi

Avustralya’da işçi sendikaları, Chevron’un ülkedeki iki büyük sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tesisinde iki haftadır süren grevlerin sona erdiğini açıkladı.

İki sendikanın birleşiminden oluşan birlik, küresel LNG arzının yüzde 7’sini tehlikeye atan anlaşmazlıkların çözülmesi konusunda mutabakata varıldığını belirttiler.

Sendika birliği ve Chevron, arabulucunun Gorgon ve Wheatstone LNG tesislerinde ücret ve koşullar hakkında sunduğu önerilerini kabul etti. İşçiler iki hafta önce başlayan grevleri sonlandırmaya hazırlanıyorlar.

LNG FİYATLARINI YÜZDE 35 ARTIRMIŞTI

Sendika birliği önerilen anlaşmanın ücret, iş güvencesi gibi konularda “önemli iyileştirmeler” içerdiğini ifade etti.

Offshore Alliance sözcüsü Brad Gandy, “Offshore Alliance anlaşmanın nihai taslağını oluşturmak üzere Chevron ile birlikte çalışacak ve üyeler yakın zamanda mevcut endüstriyel eylemi sonlandıracaklar” dedi.

Anlaşma ile sona ermesi beklenen anlaşmazlık, altı haftadır küresel doğalgaz piyasalarını sarsmış ve Ağustos’ta LNG fiyatlarının yüzde 35 kadar yükselmesine neden olmuştu. (REUTERS)

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