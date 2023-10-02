Aydın’da simit 10 TL oldu: Simitte kredi kartı dönemi başladı

Aydın’da simidin fiyatı bu günden geçerli olmak üzere 10 lira oldu. Böylece son üç ayda fiyatı yüzde yüz artmış oldu. Vatandaşın nakit para ile simit alamaz hale geldiğini söyleyen bazı simitçiler tezgahlarına “kredi kartı” geçerlidir yazısı astı.

Latif SANSÜR

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Aydın fırıncı esnafı un, susam, maya, yakıt ve işçilik ücretlerindeki maliyet artışlarını gerekçe göstererek simide zam geldiğini duyurdu.

İlde 100 gramı 7 liradan satılan simit, 2 Ekim Pazartesi gününden itibaren 10 liradan satılmaya başlandı.

Aydın'da simit fiyatları yaklaşık üç ay önce 5 liradan 7 liraya çıkarılmıştı. Böylece üç ay içinde simit fiyatı ikiye katlanmış oldu.

Artışlardan sonra bazı simit satıcıları vatandaşların nakit 10 lirada bile sıkıntı yaşadığını belirterek tezgahlarına “kredi kartı geçerlidir” diye yazdı.

‘VATANDAŞ ALAMIYOR’

Girdi fiyatlarındaki artışın simit fiyatını arttırdığını söyleyen seyyar simit satıcıları, “Fiyat arttıkça vatandaşı da bizi de etkiliyor. Eskiden vatandaş 2-3 simit alırken, şimdi bir tane alıyor. Biz de eskiden 100-150 simit satarken artık 60-70 simide düştük. Allah vatandaşın yardımcısı olsun. Vatandaş fiyat artışına tepki gösteriyor, ama yapacak bir şey yok” dedi.

Simit fiyatının 10 lira olduğunu öğrenen bir kadın ise“Artık bir şey diyemiyoruz. Alıştırdılar bizi. Bu nereye kadar gidecek bilemiyoruz. Allah sonumuzu hayretsin. Şaka gibi bir dönem yaşıyoruz” dedi.

Bir emekli ise tepkisini şu ifadelerle dile getirdi:

“Ben bir emekliyim. Bu kadar da olmaz. Bu vatandaşa, bu halka günah. Seçim zamanı kapı kapı dolaşıp oy istemeye geliyorsunuz. Hangi yüzle geleceksiniz. Hiç bir siyasi parti benim evimin kapısını çalıp benden oy istemesin.”

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