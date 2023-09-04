BAE kumarhaneleri yasallaştırmaya hazırlanıyor

Şeriat ile yönetilen Birleşik Arap Emirlikleri, kumarhaneleri yasallaştırarak Körfez bölgesinde bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. Ülke, bu kararla turizm sektörünü canlandırmayı ve önemli bir gelir kaynağı elde etmeyi hedefliyor.

Sozcu.com.tr

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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), oyun endüstrisini düzenlemek üzere federal bir yapı kurarak ülkenin kumarhaneleri yasallaştıran ilk Körfez ülkesi olmasının yolunu açtı.

Devlet medyasının dün bildirdiği habere göre, piyango ve ticari oyun sektörü için “düzenleyici bir çerçeve” oluşturmak üzere yeni bir otorite kuruluyor.

Geçtiğimiz ay ABD’li kumarhane ve otel işletmecisi Wynn Resorts şirketi, BAE’de 3,9 milyar dolarlık bir oyun tesisi inşa edeceğini ve “yakın zamanda” bir lisans almayı beklediğini söylemişti.

SEKTÖRÜN DENEYİMLİ İSİMLERİ BAŞA GEÇECEK

Emirlik Haber Ajansı (WAM) düzenleyici kurulun başkanlığını Amerikan konaklama ve eğlence şirketi MGM Resorts International’ın eski CEO’su Jim Murren’in üstleneceğini söyledi. Oyun endüstrisinde otuz yıla yakın deneyime sahip olan Kevin Mullally ise düzenleyici faaliyetleri koordine edecek ve ulusal düzeyde lisanslamayı yönetecek yeni kuruluşun icra kurulu başkanı olacak.

Şeriat kanunları ile yönetilen ülkede kumar oynamaya izin verilmesi önemli bir değişiklik olacak. Ülkede şu anda yasak olan kumar para cezası ya da iki yıla kadar hapisle cezalandırılıyor. Ülke turizm konusunda Körfez’deki rakipleri ile de rekabet etmeye çalışıyor.

BÜYÜK GELİR SAĞLAYABİLİRLER

Bloomberg Intelligence’ın kıdemli oyun ve otelcilik analisti Angela Hanlee’nin hesaplamasına göre BAE, yılda 6,6 milyar dolar oyun geliri elde edebilir. BAE’nin oyun geliri Singapur’da olduğu gibi ülkenin milli gelirinin yüzde 1,6’sına ulaşırsa 6 milyar doların üzerine çıkabilir.

Kumarhanelerin açılması, BAE ekonomisinin temel direği olan turizm sektörünü daha da güçlendirebilir.

TÜRKİYE İLE 50 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA

Öte yandan BAE’nin Türkiye ile olan ilişkileri de son dönemde toparlanmış ve iki ülke arasında ciddi ticari ortaklık adımları atılmıştı.

Son olarak Türkiye ile BAE arasında geçtiğimiz temmuz ayında muhtelif alanlarda 13 belge imzalanmış ve varılan anlaşmaların toplam tutarının 50,7 milyar dolar olduğu açıklanmıştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise anlaşmalarla ilgili “BAE’nin Türkiye’ye devam eden güçlü desteği için minnettarız” ifadesini kullanmıştı.

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