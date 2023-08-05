BAE’nin petrol şirketi Azerbaycan’da gaz sahasına ortak oldu

Birleşik Arap Emirlikleri petrol şirketi Adnoc, Azerbaycan'da bir doğalgaz sahasına ortak oldu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) en büyük petrol üreticisi Abu Dhabi National Oil Co. (Adnoc), Azerbaycan’daki bir doğalgaz sahasından hisse satın alarak şirketin ilk büyük uluslararası hidrokarbon varlık alımını gerçekleştirdi.

Adnoc tarafından yapılan açıklamada, Hazar Denizi’ndeki Absheron gaz sahasında yüzde 30 hisse satın almak üzere anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Bloomberg’in aktardığına göre, Azerbaycan’ın devlet petrol şirketi Socar ve Fransız ortağı TotalEnergies SA, anlaşma kapsamında projenin yüzde 15’er hissesini Adnoc’a satacak.

Sözleşmenin mali koşulları açıklanmadı. Sözleşmenin Azerbaycan’da düzenleyici kurumların onayını alması gerekiyor.

Absheron gaz sahasında 300 milyar metreküplük rezerv olduğu açıklanmıştı ancak bu rakamın artabileceği belirtiliyor.

Adnoc, İsrail’in Akdeniz’deki bir gaz sahasına ortak olmak için de İngiliz BP ile birlikte teklif yapmıştı.

Devlet ve özel petrol üreticileri, enerji ve tüketici ürünlerine yönelik artan küresel talebi ham petrolden daha temiz yanan bir yakıtla karşılamaya çalıştıkları için gaz varlıklarını giderek daha fazla geliştiriyor.

Halen küresel ısınmaya katkıda bulunan karbon gazı salan gaz, enerji santrallerinde yakılabildiği gibi cep telefonları, bilgisayarlar ve otomobil parçalarına giren plastik ve diğer malzemeleri oluşturan kimyasal işlemlerde de kullanılabiliyor.

İlginizi Çekebilir Arjantin aradığı doları Katar'da buldu

İlginizi Çekebilir HSBC yıl sonu dolar/TL tahminini yükseltti