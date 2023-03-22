Bakan Bilgin’den emekli aylığı ve bayram ikramiyesi açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyelerini yükseltecek alternatif modeller üzerine çalıştıklarını açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Türkiye Emekliler Derneği ziyaretinde konuştu.

Türkiye Emekliler Derneği, Ramazan Bayramı öncesi emeklilerin bayram ikramiyesinin en düşük emekli maaşı olan 5 bin 500 liraya çekilmesini talep ediyor. Emeklilerin talepleri arasında ayrıca intibak sorunu, ücretlerin yükseltilmesi gibi talepler yer alıyor.

‘ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ’

Bilgin ziyaret sonrası yaptığı açıklamada en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyelerini yükseltecek alternatif modeller üzerine çalıştıklarını belirtti.

En düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyesiyle ilgili çalışmanın EYT düzenlemesi kapsamında emekli olanları da kapsayacağını bildiren Bilgin, “Önerilerimizi Cumhurbaşkanımızın olumlu değerlendireceğini ümit ediyorum. Bu çalışma emeklilerin hayatında ciddi rahatlama sağlayacak” dedi.

ALTERNATİF ÇALIŞAMLAR YAPTIK

Bilgin’in sözlerinden öne çıkanlar şöyle:

Sayın Genel Başkan 5 bin 500 liraya yükselttiğimiz en düşük emekli aylığının bugünkü şartlarda yetersiz kaldığına vurgu yaptı. Ben de aynı fikirdeyim. Bununla ilgili alternatif çalışmalar yaptık.

En düşük emekli maaşını yükseltecek alternatif modellerimiz var. Bunun yanında emeklilerin aldığı bayram ikramiyeleri var. En düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyesiyle ilgili çalışma EYT düzenlemesi kapsamında emekli olanları da kapsayacak.

Bu çalışma deprem bir müddet etkisiyle ertelenmiş oldu ama en geç önümüzdeki hafta bunu Cumhurbaşkanımıza arz edeceğim. İnanıyorum ki emeklilerin beklediği, onlara daha rahat nefes aldıracak, bugünkü tahribatın ekonomideki daha koruyacak önerilerimizin de Cumhurbaşkanımız tarafından olumlu değerlendirileceğini ümit ediyorum. Bu çalışma bütün emeklilerin hayatında ciddi bir rahatlama sağlayacaktır.

Sınırlı bir bölgeyle ilgili asgari ücret çalışması var, bittiğinde kamuoyuyla paylaşacağım.”

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