EYT ile ilgili Bakan Bilgin’den yeni açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili açıklamada bulundu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Çalışma hayatına ilişkin bir soru üzerine Bilgin, “Yarın geçici işçiler ile ilgili düzenlemeyi Meclise sevk edeceğiz.” dedi.

EYT AÇIKLAMASI

Bir gazetecinin, “EYT ile ilgili yasal düzenlemede taşerondan kadroya geçenler emeklilik şartını karşılama durumunda zorunlu emekliliğe sevk ediliyordu, bunu kaldırdınız. 4B’lilerin böyle bir talebi vardı.” sözleri üzerine Bilgin, “Yetiştirebilirsek o mevzuya bunu da ekleyeceğiz. Zorunlu emeklilik şartını hepsinde kaldıracağız.” diye konuştu.

Buna ilişkin bir sayı olup olmadığı sorusu üzerine Bilgin, “Sayı az, işçiler kadar değil ama sayıya bakarak yapmıyoruz. Niye zorunlu emekli ediyoruz? Bunu kaldıracağız, eşit bir düzenleme için çalışıyoruz.” dedi. (AA)

İlginizi Çekebilir EYT izdihamı, polis müdahale etti

İlginizi Çekebilir EYT emeklilik şartları neler, ilk maaş ne zaman?