Bakan Dönmez: Umman’dan yıllık 1,4 milyar metreküp gaz alacağız

Fiyatlarda düşüş devam ederse elektrik ve doğalgazda mart ayında bir indirim olabileceğini belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Umman ile yeni gaz alım anlaşması imzalayacaklarını duyurdu.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğalgaz fiyatlarındaki düşüş sonrası, serbest piyasadan elektrik alan sanayi kuruluşlarının maliyetlerinde yüzde 15’e kadar düşüş olacağını belirterek, “Fiyatlarda düşüş seyrederse mart ayında elektrik ve doğalgazda bir indirim olabilir” ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez ayrıca gaz tedarik anlaşmasında Bulgaristan’ın yanı sıra Kuzey Makedonya, Romanya ve Moldova ile de benzer süreçleri yürüttüklerini bildirdi.

UMMAN İLE GAZ TEDARİK ANLAŞMASI

BOTAŞ Genel Müdürü’nün Umman’da olduğunu belirten Dönmez, “Umman ile yeni gaz alım anlaşması imzalıyoruz. Yıllık 1,4 milyar metreküplük gaz tedarik edeceğiz, anlaşmamız 10 yıl geçerli olacak” şeklinde konuştu.

Dönmez, İstanbul’da 14-15 Şubat’ta İstanbul Gas Summit’te Orta Doğu, Akdeniz, Hazar, Orta Asya’nın kaynak ülkeleri ve Avrupa’nın tüketici ülkelerini buluşturacaklarını da kaydetti.

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