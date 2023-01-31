Bakan Ersoy: 2028’de turizm gelirinde hedef 100 milyar dolar

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin 2028'de 100 milyar dolarlık turizm geliri hedeflediğini söyledi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenen Turizmde 2022 yılının değerlendirildiği ve 2028 hedeflerinin paylaşıldığı toplantıya katılarak konuşma yaptı.

Bakan Ersoy konuşmasında, 2023 ve 2028 turizm hedefini açıkladı. 2022’de Türkiye’nin rekor turizm geliri elde ettiğini belirten Ersoy hedeflerini şu sözlerle açıkladı:

“2023 yılında hedefimiz 60 milyon turist, 2028 yılında 90 milyon turist. 2023 yılında turizmde 56 milyar dolar, 2028 yılında 100 milyar dolar gelir elde etmeyi hedefliyoruz. 2028’de hedef 100 milyar dolar.”

2022 YILI GELİRİ 46,3 MİLYAR DOLAR

Bugün açıklanan turizm istatistiklerine göre, Türkiye’nin turizm geliri 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 53,4 artarak 46 milyar 284 milyon 907 bin dolara çıkmıştı.

Ayrıca Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 75 artarak 51 milyon 369 bin 26 kişi oldu. Bunların yüzde 13,7'sini 7 milyon 27 bin 504 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

İlginizi Çekebilir Türkiye'nin turizm geliri 2022'de yıllık yüzde 53,4 arttı

İlginizi Çekebilir Türkiye'ye 2022'de 44,5 milyon yabancı turist geldi