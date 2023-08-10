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Bakan Işıkhan’dan toplu sözleşme açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 7'nci Dönem Toplu Sözleşme müzakereleriyle ilgili açıklamada bulundu.

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Bakan Işıkhan’dan toplu sözleşme açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. 7’nci Dönem Toplu Sözleşme müzakerelerine değinen Işıkhan, şu ifadeleri kullandı;

“TEŞEKKÜR EDİYORUM”

“7’nci Dönem Toplu Sözleşme müzakere sürecimiz aralıksız devam ediyor. Sosyal diyalog anlayışıyla yürütülen müzakereler için yetkili sendikalarımıza ve bakanlık temsilcilerimize teşekkür ediyorum.”

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