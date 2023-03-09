Bakan Karaismailoğlu: GSM şirketlerine gereği yapılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 6 Şubat'taki depremlerin ilk günlerinde mobil iletişim hizmetlerinde yaşanan sorunlara ilişkin, "GSM şirketlerine cezalar verdik, soruşturmalar başlattık, gereği de yapılacaktır." dedi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 6 Şubat’taki depremlerin ilk günlerinde mobil iletişim hizmetlerinde yaşanan sorunlara ilişkin, “Tedbir almadıklarını düşündüğümüz için onlara (GSM şirketleri) cezalar verdik. Ayrıca onlar hakkında incelemeler ve soruşturmalar başlattık, gereği de yapılacaktır.” dedi.

Bakan Karaismailoğlu, depremlerden etkilenen Adıyaman’da gerçekleştirilen Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası’nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Depremin ilk saatlerinden itibaren diğer bakanlarla görev bölüşümü yaparak bölgeye geldiklerini ve acil durum eylem planlarına göre çalışmalara başladıklarını belirten Karaismailoğlu, tahminlerinin çok üzerinde hasar olması ve kışın en soğuk günlerinin yaşanması nedeniyle ilk haftanın zorlu geçtiğini söyledi.

Karaismailoğlu, Bakanlığının ülkenin her tarafına yayılmış 5 bin şantiyesinden iş makinesi ve ekiplerin de bölgeye geldiğini ifade ederek, yıkım çok fazla olmasına rağmen binlerce vatandaşı canlı kurtardıklarını dile getirdi.

Depremin ilk haftası hem iklim şartları hem de hasarın olağanüstü büyüklüğü karşısında bazı şeylerin eksik yapılmış olabileceğine işaret eden Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

“Yunanistan büyüklüğünde bir coğrafyadan, 3 Hollanda büyüklüğünde alandan bahsediyoruz. Bunların hepsine aynı anda müdahale etmeye çalışıyorsunuz. Birisine müdahale ederken birisine müdahale etmemiş olabiliyorsunuz. Onun verdiği sıkıntı ve vicdani hassasiyet de vardı. Bir taraftan da vefat eden vatandaşlarımızın cenazelerini kaldırıyoruz. İlk bir hafta çok yoğun ve sıkıntılı süreç yaşadık. ‘En gelişmiş ülkeler’ denilen ülkelerde böyle bir olay olsa 1 ayda bu bölgelere müdahale edemezlerdi, ulaşamazlardı hatta. Biz ilk saatlerde burada işimizin başındaydık. Burada çalışma yaparken diğer depremi de karşıladık. Yılmadık, usanmadık, uyumadık, çok büyük özveriyle çalıştık.”

‘ÜÇÜNCÜ GÜNDEN İTİBAREN PROBLEMİ ÇÖZDÜK’

Depremin ilk günlerinde GSM hizmetlerinde yaşanan aksamalara da açıklık getiren Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

“Haberleşmede çok önemli aşamalar kaydettik. Deprem öncesinde buralarda şehir merkezlerinde haberleşmeyle ilgili önemli altyapılarımızı halletmiştik. Dünyanın en şiddetli depremini yaşadığınızda birtakım sorunlar arkasından geliyor. Bunlar ilerleme sağlamak istediğimiz konulardı. Baz istasyonlarının binalarda olması, elektriğin kesilmesi vesaire, bu konular neticesinde haberleşmede bazı sıkıntılar yaşadık. Burada aslında bizim baz istasyonlarında jeneratörlerimiz, UPS’lerimiz var, belirli süre sonra onlar da devreden çıkmaya başladı. Onun sıkıntılarını ilk günlerde yaşadık ama 3’üncü günden daha fazla mobil baz istasyonlarıyla problemi çözdük ama o aradaki eksiklikleri de iyi gördük. Onların da gerekli cezalarını, gerekli yaptırımlarını GSM şirketlerine yaptıracağız. Böyle olası durumda bunları yaşamamak için neler gerektiğine de bakacağız. Onların da bazı mazeretleri var. Bağımsız kule kurmak istediklerinde yaşadıkları zorluklar ve kamu binalarına baz istasyonu kurmakta yaşadıkları zorluklar var ama bunların hiçbiri mazeret değil. Bu ihtiyaçsa bu ihtiyacın her halükarda 7 gün 24 saat giderilmesi için ne gerekiyorsa bunu yapmak lazım.”

‘GEREKLİ CEZAİ MÜEYYİDELERİ UYGULAYACAĞIZ’

Bakan Karaismailoğlu, GSM firmalarının tedbir alıp almadığına yönelik soru üzerine de “Tedbir almadıklarını düşündüğümüz için onlara cezalar verdik. Ayrıca onlar hakkında incelemeler ve soruşturmalar başlattık. Gereği de bunların yapılacaktır. Bunları bugün yapmazsak, bu tür olası durumlarda bunları tekrar yaşayabiliriz. Bu GSM şirketlerinin kurmak istedikleri baz istasyonlarına ve kule kurmada yardımcı olmamız gerekiyor ama onların da yapması gereken çok şey var. Onu da yaptırmak bizim görevimiz, yaptıracağız, yapmıyorsa da gerekli cezai müeyyideleri uygulayacağız.” dedi.

İletişim hizmetlerinde bölgedeki son duruma ilişkin bilgi veren Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

“İlk 4 gün dışında burada 350 mobil araçla ihtiyaç olan haberleşme hizmeti sağlanmaya çalışıldı. Bu her geçen gün daha da arttı. Bireysel kuleler kurmaya, sabit baz istasyonlarını da yeniden kurmaya başladık. Şu an ihtiyacı karşılayan haberleşme hizmeti var burada. Bunun mobil değil, kalıcı olarak kurulması ve kapasitenin ciddi şekilde artırılması gerekir. Bütün çadır kentlere TÜRKSAT 5B üzerinden ücretsiz Wi-Fi hizmeti veriyoruz. Bakanlığımızın önemli hizmeti.”

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