Bakan Kirişçi, deprem sonrası barajlardaki son durumu açıkladı

Deprem sonrası barajlardaki son durumla ilgili açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirisçi, "Hiçbir tesisimizde baraj güvenliğini tehdit eden bir durum söz konusu değildir" dedi.

Sozcu.com.tr

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirisçi Adana DSİ Bölge Müdürlüğünde Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Kirişçi, “Hiçbir tesisimizde baraj güvenliğini tehdit eden bir durum söz konusu değildir” dedi.

Kirişçi, “Barajlarımızla ilgili dezenformasyon arama kurtarma çalışmalarını da olumsuz yönde etkilemiştir. Barajlarla ilgili yalanlar, dezenformasyon yardım çalışmalarını olumsuz etkiledi. Deprem bölgesinde 140 baraj ve gölet bulunmakta, hiçbir tehdit söz konusu değildir. Barajlarımız DSİ ekiplerimiz tarafından günlük olarak kontrol ediliyor” dedi.

BARAJ GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDEN BİR DURUM YOK

Kirişçi’nin açıklamaları şöyle:

Hiçbir tesisimizde baraj güvenliğini tehdit eden durum yok. Hidroelektrik santrallerinde de sorun yok

Bölgedeki 140 baraja ulaşılmış olup 132'sinde acil mücadeleyi gerektiren bir durum söz konusu değil. 8 barajımız takip altındadır. Malatya Sultansuyu Barajı ve Osmaniye Arıklıtaş barajlarının suyunu boşalttık. Atatürk Barajı ve Yarseli Barajı ile ilgili iddiaların asılsız olduğunu yerinde yaptığımız incelemelerle paylaştık.

Atatürk Barajını yerinde teknik ekibimizle inceledik. Çatlaklar olduğu doğru ama bu çatlaklar her zaman olan şey. Bu çatlakların sözünü ettiği gibi barajın tehlike doğuracağı noktasında asla değerlendirilmemesi gerektiğini duyurmak istiyorum.”

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