Bakan Kirişci: Kabul ediyorum, et fiyatı yüksek

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, artan maliyetlerle baş etmekte zorlandıklarını ifade eden çiftçilerle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kirişci çiftçilerin ekonomik olarak iyi durumda olduğunu savunurken et fiyatlarının pahalılığını kabul etti.

Sozcu.com.tr

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, uzun zamandır zor durumda olduğunu ifade eden çiftçilerin ekonomik olarak iyi durumda olduklarını savundu. Kirişci, son dönemin zam şampiyonu olan kuru soğanın fiyatının bir hafta içerisinde düşeceğini söylerken et fiyatlarının pahalılığını kabul etti.

14 Mayıs öncesi seçim “AKP Aday Tanıtımı ve Seçim Beyannamesi Toplantısı”nda NTV'nin sorularını yanıtlayan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kirişci açıklamalarında çiftçinin ekonomik olarak iyi durumda olduğunu ifade ederken, son dönemin zam şampiyonları kuru soğan ve et fiyatlarına ilişkin de açıklamalar yaptı.

SOMUT VAAT SORULDU, İYİ DURUMDALAR DEDİ

Çiftçiler için son birkaç yılın iyi geçmediği ve artan maliyetler sebebiyle zorlandığı ifade edilerek AKP'nin seçim beyannamesinde somut vaatler olup olmadığı sorulması üzerine Kirişci şunları söyledi:

“Şimdi bir şeyi düzeltelim. Şu anda çiftçilerimiz gayet güzel para kazanıyorlar. Ekonomik olarak gayet iyi durumdalar. Ben göreve geldiğimden bu güne 13 ay geçti. 37 ilde sektör paydaşlarıyla toplantı yaptım. 1 tane sizin ekranlarınızda konu edebileceğiniz 1 çiftçinin tepkisini yansıtan bir olay yaşamadım. Bu dürüstçe söylüyorum” dedi.

KURU SOĞAN AÇIKLAMASI: BİR HAFTA İÇERİSİNDE DÜŞECEK

2022'de fiyatını 4'e katlayarak zam şampiyonu olan kuru soğan, bu yıl da fiyat artışını sürdürdü. İstanbul'da kilosu 30 lirayı bulan kuru soğan tartışmalara sebep olurken Bakan Kirişci, fiyatların bir hafta içerisinde düşeceğini ifade etti.

Soğanın kışlık üretimi ile erkenci üretimi arasında bir geçiş döneminde olduğunu söyleyen Kirişci “1 haftası var. Soğanın fiyatının nasıl düştüğünü göreceğiz. Üretimle ilgili bir arz problemimiz yok” dedi.

ET FİYATLARININ YÜKSEK OLDUĞUNU KABUL ETTİ

Bakan Kirişci, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan son enflasyon verilerine göre bile bir önceki aya göre yüzde 19,9 ve yılbaşından bu yana yüzde 60 zamlanan dana etinin fiyatına yönelik de açıklamalarda bulundu.

Dana etinin fiyatının yüksek olduğunu kabul eden Kirişci, “ Tamam ben de kabul ediyorum et fiyatı yüksek. Sözleşmeli üretimle hayvanı besiciye beslettir. Kilosuna geldiğinde kes. İster market, ister kasap reyonunda satılsın. Bak bu hem ister istemez zinciri kısaltıyor hem aradaki bazı art niyetli insanları çıkartıyor” dedi.

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