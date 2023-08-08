Bakan Koca’dan sağlık çalışanlarının taban ücretiyle ilgili açıklama

Sağlık çalışanlarının taban ücretinin hekimlerin taban ücretinin 10-15'te biri olduğunu anımsatan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tüm sağlık çalışanları için bu oranın en azından bir kat artırılması gerekiyor" dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Sağlık çalışanlarımızın taban ücreti, hekim arkadaşlarımızın taban ücretinin 10-15’te biriydi. Bu oranın makul bir düzeye çıkarılması gerektiği kanaatindeyim” dedi.

Koca, dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve sağlık çalışanlarının çalışma şartlarının iyileştirilmesine yönelik ikinci ‘Beyaz Reform’ döneminin başladığını belirtti.

‘YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEMELER VAR’

Koca, sağlık çalışanlarının önemli sorunlarından ‘çalışanların sabit ücretlerinin emekliliğe yansıması’ konusuna ilişkin şunları dedi:

“Cumhurbaşkanımızın Tıp Bayramı’nda bu konuda müjdesi vardı. Emekliliğe sayılacaktı bu; ama henüz yapılmadı. Yapılsın gayreti içindeyiz.

Sağlık çalışanlarının taban ücreti katsayısı 0,32’ydi. Uzmanlarda 4,5, pratisyenlerde 2,25, asistanlarda 3,40 gibiydi. Sağlık çalışanlarının ise 0,32 idi. Yani sağlık çalışanlarımızın taban ücreti, hekim arkadaşlarımızın taban ücretinin 10-15’te biriydi.

Bu oranın makul bir düzeye çıkarılması gerektiği kanaatindeyim. Tüm sağlık çalışanları için bu oranın en azından bir kat artırılması gerekiyor. Yan dal uzmanlarının da taban ücretinin farklılaştırılması gerektiğini düşünüyorum.”

‘TAVAN ORANLARININ DÜZENLENMESİ GEREKİYOR’

Düzenlemelerin tüm sağlık çalışanlarını kapsaması gerektiğini söyleyen Koca, “Hepsi için taban ücretini artırılması; ama sabit ücretin emekliliğe sayılması, bunlara ilave olarak da nöbet ücretlerinin hekimler dahil olmak üzere herkesi gözeterek, çalışan işçilerin nöbet ücretinin üstüne çıkarılması gerektiği de aşikar bir durum” dedi.

Koca, şöyle devam etti:

“Ayrıca tavan oranlarının da düzenlenmesi gerekiyor. Aile hekimliğiyle ilgili cari ödemeler sorun olmaya başladı. Aile hekimliği uzmanlarının da uzman gibi görülerek taban ücretlerinin uzman katsayısına çıkarılması, ayrıca teşvik sisteminin de artırılarak koruyucu hekimlikle ilgili de teşvik sisteminin biraz daha aktif devreye girmesi gerektiği kanaatindeyim.” (DHA)

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