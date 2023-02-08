Bakan Nebati: Kredilerde ilave kolaylıklar sağlayacağız

Bakan Nebati, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da yaptığı açıklamada, "Bölgede yaşayan vatandaşlarımıza yönelik desteklerimizi artıracağız ve kredilerde ilave kolaylıklar sağlayacağız" dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Sağlık Bakanlığı ve AFAD ile koordinasyon içinde Devlet Malzeme Ofisi’miz vasıtasıyla ilaç, serum, aşı ve medikal ürünler, temel yaşam maddeleri ve iş makinelerini bölgeye en kısa sürede ulaştırıyoruz.” dedi.

Nebati, bakanlığın ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla sürekli iletişim halinde olduklarını, kurumların acil nakit taleplerini gecikmeksizin karşıladıklarını ifade ederek şöyle konuştu:

“Sağlık Bakanlığı ve AFAD ile koordinasyon içinde Devlet Malzeme Ofisi’miz vasıtasıyla ilaç, serum, aşı ve medikal ürünler, temel yaşam maddeleri ve iş makinelerini bölgeye en kısa sürede ulaştırıyoruz. Bankalarımız ve katılım finans kurumlarımız da yardım faaliyetlerini kesintisiz sürdürmektedir.

Deprem sonrasında bölgede yaşayan ve ödeme güçlüğü çeken vatandaşlarımızın talepleri halinde bankalar nezdindeki borçlarının ertelenmesine ve kredi kartı taksit sürelerinin artırılmasına yönelik kararlar aldık. Ayrıca, bankalarımız, deprem bölgesindeki bankacılık hizmetlerini otobüs mobil şube gibi alternatif yöntemlerle gerçekleştirmektedirler. Şu an önceliğimiz canların kurtarılmasıdır.

Diğer taraftan, deprem olur olmaz, Ankara’daki Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) Olağanüstü Yönetim Merkezi derhal devreye girmiş, ihbarları almaya başlamıştır. Bu çerçevede depremin üzerinden 24 saat geçmeden ilk tazminat ödemesi yapılmıştır. Yarın itibarıyla ise görevlendirdiğimiz bağımsız eksperlerimiz ve inşaat mühendislerden oluşturulmuş bir ekibimiz tüm bölgelerde incelemelerine başlayacaktır.”

‘KREDİLERE KOLAYLIK SAĞLANACAK’

Bakan Nebati, dün deprem bölgesinde 31 Temmuz 2023’e kadar mücbir sebep hali ilan ettiklerini hatırlatarak, mükelleflerin 6 Şubat-31 Temmuz döneminde yerine getirmeleri gereken vergisel yükümlülüklerini deprem tarihi itibarıyla ertelediklerini söyledi.

Halen uygulaması devam eden 7256 ve 7326 sayılı yapılandırma kanunları kapsamında bu yılın mart, mayıs ve temmuz aylarında ödenmesi gereken taksitlerin ödeme sürelerinin Ağustos, Ekim ve Aralık 2023 tarihlerine uzatılması hususunda da gerekli hazırlıkları yaptıklarını vurgulayan Nebati, şunları kaydetti:

“Bütün bunların yanı sıra vatandaşlarımızın AFAD’ın başlattığı yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapacağı ayni ve nakdi bağışların tamamının vergiden indirilmesini sağlıyoruz. Bölgede yaşayan vatandaşlarımıza yönelik desteklerimizi artıracağız ve kredilerde ilave kolaylıklar sağlayacağız. Millet olarak böylesi zorlu günlerin nicesine birlikte göğüs gerdik. Birlik, beraberlik ve dayanışma içinde bu günleri de inşallah en kısa sürede geride bırakacağız. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar ve milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum.”

ŞANLIURFA’DA SON DURUM

Bakan Nebati, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa’da yaptığı açıklamada, ülke ve dünya tarihinin en büyük deprem felaketlerinden birinin yaşandığını belirterek, Şanlıurfa’da 2 bin 495 yaralının taburcu edildiğini, 114 kişinin acil serviste, 231 kişinin servis yatışta ve 79 kişinin de yoğun bakımda tedavi gördüğü bilgisini verdi.

Nebati, ayrıca Adıyaman, Gaziantep ve Hatay’da bulunan kişilerin de tedavi için Şanlıurfa’ya getirildiğini bildirdi. Nebati, Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde bütün hastanelerin diğer illerden getirilecek yaralıları tedavi etmek üzere hazır olduğunu ifade etti.

İlde 19 binanın yıkıldığını, bunlardan 3’ünde çalışmaların devam ettiğini belirten Nebati, bu çalışmaların ikisinin merkezde birinin de Birecik ilçesinde olduğunu söyledi. Nebati, ilde 33 ekip, 1109 araçla toplamda 7 bin 594 personelin canla başla görev yapmaya devam ettiğini dile getirdi.

Depremin meydana geldiği ilk andan itibaren Şanlıurfa’da bulunan cami, okul-pansiyon ve yurtların vatandaşların kullanımına açıldığına işaret eden Nebati, ilde 493 toplanma alanı oluşturulduğunu, vatandaşların tüm taleplerine ivedilikle cevap verildiğini anlattı.

Nebati, vatandaşların acil durumlarda Valiliğe, Büyükşehir Belediyesine, ilçe belediyelerine, kaymakamlıklara ve afet koordinasyon merkezine başvurabileceklerini, psikolojik destek için de 22 uzman ekip ve 92 personelin sahada görev yaptığını vurguladı.

Şu ana kadar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerince Şanlıurfa’da 4 bin 727 binada hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını belirten Nebati, diğer hasar tespit çalışmalarının hızla devam ettiğini söyledi. (AA)

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