Bakan Nebati’den Darphane ziyareti

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nü ziyaret ettiklerini belirterek, "Küresel çip krizine rağmen bugün ülkemiz, yerli ve milli pasaportunu gururla üretebilen bir ülke konumuna gelmiştir" dedi.

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Bakan Nebati, Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

* “Küresel çip krizine rağmen bugün ülkemiz, yerli ve milli pasaportunu gururla üretebilen bir ülke konumuna gelmiştir. Bizler de bugün, bu çalışmaların mutfağı olan Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’müzde kurmayı başardığımız bu altyapıyı tekrar yerinde inceledik.

* Daha etkin ve güvenlikli üretim yöntemleri sayesinde önemli başarılara imza atan Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nde görev yapan kıymetli tüm mesai arkadaşlarımıza göstermiş oldukları özverili çalışmalardan ötürü bir kez daha teşekkür ediyorum.

* Tam 555 yıllık tarihi birikimle ülkemizin en köklü kurumlarından biri olan Darphanemiz, Türkiye Yüzyılı vizyonumuz kapsamında ülke ekonomisinin kalkınmasına güçlü katkılar sunmaya devam edecektir.” DHA