Bakan Şimşek: 2024’te ekonomide yapısal dönüşüm hız kazanacak
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kalıcı refah artışı için ihracatı önceliklendirmeye devam edeceğiz. 2024 yılında dezenflasyon ve ekonomide yapısal dönüşüm hız kazanacak" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Twitter hesabından ekonomiye dair bir mesaj paylaştı.
“İÇ TALEBİN YAVAŞLAYACAĞI BİR DÖNEME GİRECEĞİZ”
Bakan Şimşek, açıklamasında şunları söyledi:
* “Bugün Ziraat Bankası liderliğinde ihracatçılarımıza ilave 1 milyar dolarlık ihracat kredi paketini devreye sokan bankalarımızı tebrik ediyorum. Kalıcı refah artışı için ihracatı önceliklendirmeye devam edeceğiz.
* 2024 yılında dezenflasyon ve ekonomide yapısal dönüşüm hız kazanacak. İç talebin yavaşlayacağı bir döneme gireceğiz. Firmalarımızın üzerine düşen ise ihracatı önceliklendirmek.” (DHA)