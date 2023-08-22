Bakan Şimşek’ten ‘öğrencilere vergisiz telefon’ açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Üniversite öğrencilerinin bir defaya mahsus vergisiz telefon almasına yönelik bir çalışma var mı?" sorusuna yanıt verdi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, üniversite öğrencilerinin bir defaya mahsus vergisiz telefon almasına yönelik çalışmaları olduğunu ancak detay veremeyeceğini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün akşam gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

DETAY VERMEDİ

Bakan Şimşek, bir gazetecinin, “Üniversite öğrencilerinin bir defaya mahsus vergisiz telefon almasına yönelik bir çalışma var mı?” sorusuna, “Çalışmamız var ama onun detayını veremiyorum” diye yanıt verdi.

Bakan Şimşek, “Meclisin açılmasıyla mı gündeme gelir?” sorusu üzerine de “Yasal düzenleme gerektiren konularda tabii ki Meclisin açılması gerekir. İdari karar gerektirenler, idari kararla yapılır. Ne zamanlama ne içerik konusunda kesinleşmemiş konularda değerlendirme yapmayacağım” ifadelerini kullandı.

‘ÇALIŞMA TAMAMLANMADI’

Bakan Şimşek, “Çalışma hem yasal düzenleme hem de kararname içerebilir mi?” sorusunu ise “Genel konuşuyorum. Birden fazla konu var. Dolayısıyla prensip olarak çalışmanın tamamlanmadığı konularda ayaküstü değerlendirme yapmam doğru değil” diye yanıtladı.

Bakan Şimşek’e, kumpir yerken çekilen ve medyaya yansıyan fotoğrafından haberinin olup olmadığının sorulması üzerine, “Haberim yoktu, daha sonra arkadaşlarımız benimle paylaştılar.” ifadesini kullandı. (DHA)

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