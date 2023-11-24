Bakan Uraloğlu: Sabiha Gökçen’de ikinci pist bitti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ikinci pist inşaatının tamamlandığını açıkladı. İhalesi rakip İstanbul Havalimanı'nı işleten müteahhitlere verilen pist inşaatı, yıllardır bitirilemediği için tartışmalara ve tepkilere neden olmuştu.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki ikinci pistin yapımının bittiğini belirterek, “Bugünlerde Cumhurbaşkanımızın müsait olduğu bir programla resmi açılışını yapacağız” dedi.

Uraloğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının bütçesi üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Uraloğlu, bir soru üzerine, “Haydar Paşa Garı’nın birilerine satılması, devredilmesi gündemimizde yok. Kime devrediyoruz, Kültür ve Turizm Bakanlığımıza devrediyoruz. Orada turistik destinasyonu İstanbul’a ve ülkemize kazandırmış olacağız. Asli görevlerini de yürütmeye devam edecek.” dedi.

Uraloğlu ayrıca, Geminbeli Tüneli’nde ışığı gördüklerini, devamını da göreceklerini dile getirdi.

PİSTİN RESMİ AÇILIŞI YAPILACAK

Türk Hava Yolları’nda uçak alımında TUSAŞ’ın sürece dahil olup olmayacağının sorusuna Uraloğlu, “Kesinlikle sürecin içinde. Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki ikinci pist bitti. Bugünlerde, Sayın Cumhurbaşkanımızın müsait olduğu bir programla resmi açılışını yapacağız. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda günlük tek pistteki uçuş sayısı 700 ve bugün itibarıyla de yıllık 36 milyon yolcuya hizmet etmeye başlamıştır. Hiç kimsenin uçmayacağını düşündüğümüz havalimanından bahsediyoruz.” yanıtını verdi.

Uraloğlu, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde ulaştırma yapılarında, Malatya-Adıyaman arasındaki demiryolu hattı ve Hatay Havalimanı dışında ciddi bir aksaklığın olmadığını anımsatarak, yapıların gereken performansı gösterdiğini söyledi.

Olası İstanbul depremiyle ilgili Bakanlık olarak gereken bütün önlemleri aldıklarına dikkati çeken Uraloğlu, “15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeki askı halatları değiştirildi. Viyadüklerdeki ve yollardaki her türlü önlemi aldık. İstanbul’da Bakanlığımıza bağlı yapılarda bir riskimiz yok.” ifadelerini kullandı.

Aksaray-Ulukışla demir yolunun yeniden ihale edilmesi kararını aldıklarına işaret eden Uraloğlu, 2024’ün ilk aylarında ihaleyi yapacaklarını aktardı.

BURSA ÇEVRE OTOYOLU PROJESİ

Uraloğlu, Bursa’daki yüksek hızlı tren projesinin yıllardır devam ettiği yönündeki eleştirilere de “Sıkça ziyaret ediyorum. 2025’in sonu 2026’da orayı bitirerek hizmete sunmuş olacağız. Bursa Çevre Otoyolu’nun proje çalışmalarını da başlattık.” dedi.

Kütahya’dan geçecek otoyol ve yüksek hızlı tren projelerinin olduğunu belirten Uraloğlu, projelerin onaylandığını ve otoyolun daha yakından geçmesiyle ilgili talepleri değerlendirdiklerini kaydetti.

Uraloğlu, Eskişehir Kırka-Seyitgazi yolunun da ihalesinin yapıldığını ve çalışmalara başlanacağını belirterek, Pertek Köprüsü’nün de ihale sürecinin başladığını vurguladı.

Görüşmelerin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yanı sıra Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Karayolları Genel Müdürlüğü ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün bütçeleri kabul edildi.

PİSTİN YAPIMI NEDEN GECİKTİ?

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ikinci pist inşaatının ihalesi 7 Haziran 2016 tarihinde yapılmıştı. İhaleyi alan Makyol İnşaat’ın daha sonra taşeron olarak A K A İnşaat ile sözleşme imzaladığı, A K A İnşaat’ın ortakları arasında İstanbul Havalimanı’nı işleten İGA’nın ortakları Cengiz İnşaat ve Kalyon İnşaat’ın bulunduğu ortaya çıkmıştı.

İstanbul Havalimanı inşaatı 42 ayda tamamlanırken Sabiha Gökçen’in ikinci pisti 88 ayda tamamlanabildi. (SÖZCÜ-AA)

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