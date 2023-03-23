Bakan Varank’tan deprem bölgesi için özel bankalara çağrı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, deprem bölgesindeki işletmeler için özel bankalara çağrıda bulunarak, "Özel bankalarımız, Bankalar Birliğinin aldığı kararlara uysunlar ve buradaki sanayicilerimize, iş insanlarımıza yardımcı olsunlar. Kredi ertelemesi başta olmak üzere, buradaki esnafımıza, sanayicilerimize zorluk çıkarmasınlar." dedi.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Antakya Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB), sanayicilerle bir araya geldiği program sonrasında basın açıklaması yaptı.

Tüm kurumlarla koordinasyon içinde Bölgesel Odaklı Acil Eylem Planı hazırladıklarını ve bu süreci yönettiklerini belirten Varank, Bakanlık olarak sanayinin mevcut durumu, sorunları, çözüm önerileri ve bu hususlarla ilgili olarak hummalı bir çalışma yürüttüklerini anlattı.

OSB’ler, küçük sanayi siteleri ve bireysel üretim tesislerinde hasar tespitlerini yaptıklarını söyleyen Varank, “Bölgede üretimde olan 34 OSB’nin 7’sinin altyapısında kısmi hasarlar oluştu. Bunların şu anda tadilatlarına başlanmış durumda. OSB ve küçük sanayi sitelerinde yıkılan, ağır ve orta hasarlı 5 bin 600’e yakın tesis var. Bunların yanında 33 bin tesiste, bazısında kısmi olmak üzere üretimlere devam ediliyor. Altyapı, bina hasarı, makine hasarı ve stok hasarına yönelik maliyetin 170 milyar liranın üzerinde olacağını öngörüyoruz.” diye konuştu.

Hatay’daki sanayi kuruluşlarına ilişkin verileri de paylaşan Varank, “Hatay’da faal olan 4 OSB’de, 14 orta ya da kısmen ağır, 37 az hasarlı tesis bulunuyor. 39 fabrika ise bu felaketi hasarsız atlatmış durumda. Ayrıca faal 12 sanayi sitesinde de yıkılan, ağır, orta ve az hasarlı binalar mevcut. OSB ve sanayi sitesi dışındaki sanayi tesisleriyle birlikte Hatay’daki hasarın da 44 milyar liranın üzerinde olduğunu öngörüyoruz.” ifadesini kullandı.

KONTEYNER BAŞINA 30 BİN LİRA DESTEK

Varank, depremden bu yana Bakanlık ekiplerinin burada vatandaşların ve sanayicilerin ihtiyaçlarıyla ilgilendiğini dile getirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının vatandaşların evlerine bir an önce kavuşması için çalışmalarına devam ettiğini bildiren Varank, kendilerinin de AFAD koordinasyonunda sanayiyi yeniden inşa ederek bölgeyi ayağa kaldırmayı hedeflediklerini söyledi.

İskenderun ilçesinde depremde yıkılan Büyük Çarşı yerine her biri 21 metrekarelik geçici iş yerlerinden oluşan bir çarşı kuracaklarını bildiren Varank, şöyle devam etti:

“Kalkınma Ajansı’mız bu işi üstlendi. Kalkınma Ajanslarımız, bölgenin ihyası için toplamda 1 milyar liralık bir kaynağı bu bölge için harekete geçirecek. Bölgede uygun alanları sanayi alanları olarak ilan edeceğiz. Belirlenen alanlarda, kısa sürede modern iş yerleri, sanayi tesisleri yükselecek. Bu iş yerlerini, başta küçük sanayi sitesi esnafımız olmak üzere çok uygun imkanlarla tahsis etmeyi planlıyoruz. Fiziki şartları ve zemin etütlerinin uygun olması durumunda, yıkılan veya kullanılamayacak kadar hasarlı sanayi iş yerlerinin yerinde yeniden yapılması için Bakanlık olarak ciddi destekler vereceğiz. KOSGEB Acil Destek Kredisi Programı’nı hemen uygulamaya başladık. İşletmenin büyüklüğüne ve oluşan hasara göre 1,5 milyon liraya kadar faizsiz kredi desteği veriyoruz. Afet bölgesinde KOSGEB alacaklarının kısmen veya tamamen silinmesine yönelik gerekli adımları attık.”

Bakan Varank, sanayicilerin en büyük taleplerinden birinin, çalışanlarının konaklaması için konteyner ihtiyaçlarının karşılanması olduğunu belirtti. Bu noktada konteyner satın alacak KOBİ’lere, konteyner başına 30 bin lira destek sağlama kararı aldıklarına işaret eden Varank, bölgeye yeni yatırımları teşvik için depremlerin ağır yıkama yol açtığı ilçeleri de Cazibe Merkezleri Programı’na dahil ederek 6. bölge teşviklerinden yararlanmalarını sağlayacaklarını dile getirdi.

“BU BÖLGEYİ DE HIZLI ŞEKİLDE TEKRAR AYAĞA KALDIRACAĞIZ”

Gün boyunca sanayicilerle ve küçük sanayi sitesi esnafıyla bir arada olduklarını ifade eden Varank, onların sorunlarını dinlediklerini, tavsiyeler aldıklarını, istişarelerde bulunduklarını ve ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli adımları atmak üzere harekete geçtiklerini söyledi.

Varank, bugün en fazla şikayet aldıkları konulardan birinin özellikle özel bankaların deprem bölgesinde gerekli hassasiyeti göstermemesi olduğunu belirterek, “Bu kürsü vasıtasıyla özel bankalarımıza bir çağrı yapmak istiyorum; Bankalar Birliği ile almış olduğunuz kararlara uyun. Kredi ertelemesi başta olmak üzere, buradaki esnafımıza, sanayicilerimize zorluk çıkarmayın. Çünkü, burada özellikle acil ihtiyaçların giderilmesi noktasında bankaların büyük bir etkisi var. Özel bankalarımız, Bankalar Birliğinin aldığı kararlara uysunlar ve buradaki sanayicilerimize, iş insanlarımıza yardımcı olsunlar.” dedi.

Bölge insanının yaşadığı acıları ve buradaki ihtiyaçları bildiklerini vurgulayan Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bölgenin ihtiyaçları konusunda hem bakanlardan bilgi aldığını hem de bizzat kendisinin süreçleri takip ettiğini dile getirdi. Varank, şunları kaydetti:

“Şu anda da Cumhurbaşkanı’mız bölge ziyaretlerine tekrar başladı. Bugün Kahramanmaraş’ta tüm deprem bölgesini tekrar ziyaret ediyor. Acılarınızı paylaşıyoruz, yanınızda olduğumuzu ve sizi asla yalnız bırakmayacağımızı bilmenizi istiyorum. Yaralarımızı devlet, millet el ele vererek en kısa sürede saracağız. Daha önce olduğu gibi Van’da, İzmir’de, Malatya’da nasıl başardıysak, bu bölgeyi de hızlı bir şekilde tekrar ayağa kaldıracağız. Bundan lütfen hiç kimsenin en ufak bir şüphesi olmasın. Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın, birlik ve beraberliğimizi daim kılsın.” (AA)

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