Bakandan tarım sektöründe yaş uyarısı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türkiye'de geçmişte gençliğin dinamizminin boşa harcandığını ifade ederek, "Bugün tarım sektöründe ve ormancılıkta bulunanların yaş ortalaması 54'ün altında değil. Buradan inovatif bir şey çıkmaz" dedi.

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, “Tarım ve Orman Gençlik Konseyi Tanıtım Toplantısı”nda yaptığı konuşmada, gençliğin önemine dikkati çekti.

Türkiye’de geçmişte gençliğin dinamizminin boşa harcandığını söyleyen Kirişci, gençliğin, inovatif düşünmeyi sağladığı, enerjisi olduğu için önemli olduğunun altını çizdi.

Kirişci, şöyle konuştu:

“Biz, sizlerle oturacağız birlikte değerlendireceğiz ve tartışacağız. Ortak bir yol haritası bulacağız. Çünkü bugün tarım sektöründe ve ormancılıkta bulunanların yaş ortalaması 54’ün altında değil. Buradan inovatif bir şey çıkmaz. Genç olmanın, o körpe dimağlara sahip olmanın, bu dinamizmin sektörümüze, tarıma, ormana katacağı çok şey var”

TARIMDA VERİMLİLİĞİ SAĞLAMAK LAZIM

Kirişci, tarımın stratejik bir alan olduğunun bilinmesi gerektiğini vurguladı. Vahit Kirişci, sözlerini şöyle tamamladı:

“Tarımı bir milli güvenlik meselesi, orman varlıklarımızı nefes almak adına akciğerlerimiz olarak görüp bunları korumak, geliştirmek, güçlendirmek, tahkim etmek ve orman köylüsünü ormanla barışık hale getirmek, tarım sektöründe verimliliği, kaliteyi, rekabeti sağlamak lazım” (AA)

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