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Bakanlık bürokratlarından AKP’ye EYT sunumu

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili AKP grubuna, bakanlık bürokratları tarafından sunum yapıldı.

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Bakanlık bürokratlarından AKP’ye EYT sunumu

TBMM’de basına kapalı olarak gerçekleşen EYT toplantısına, AKP Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Grup Başkanvekilleri Mustafa Elitaş, Bülent Turan, Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu, Yılmaz Tunç ve Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz katıldı.

Toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratları tarafından EYT ile ilgili geniş kapsamlı teknik bir sunum yapıldığı belirtildi. (DHA)

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