Bakanlıktan etil alkol ithalatına önlem

Ticaret Bakanlığı, dökme etil alkol ile gıda katkısı niteliğindeki malto dekstrin türevlerinin ithalatına gözetim uygulanacağını duyurdu.

Ticaret Bakanlığı’nın Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ithalatta gözetim uygulanmasına ilişkin tebliğine göre, yüzde 99 veya daha yüksek saflıkta dökme etil alkolün 1,15 dolar/kg’nin altında birim gümrük kıymeti haiz olanları ile malto dekstrin türevlerinin 1,25 dolar/kg’nin altında birim gümrük kıymetini haiz olanlarının ithalatı, İthalat Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenecek gözetim belgesiyle yapılabilecek.

FİRMALARDAN HAKSIZ REKABET BAŞVURUSU

Aynı gazetede, Bosna Hersek menşeli “sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat” ile Kuzey Makedonya ve birçok Avrupa Birliği ülkesi menşeli “sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat” ürününe uygulanan dampinge karşı önlemlerin etkisiz kılındığı gerekçesiyle yerli firmalar tarafından yapılan başvuru sonucu İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafından soruşturma açılmasına yönelik iki ithalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin tebliğ de bulunuyor. (REUTERS)