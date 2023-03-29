Bankacılık sektörünün net kârı şubatta yıllık yüzde 38 arttı

BDDK verilerine göre, bankacılık sektörünün net kârı şubatta yüzde 38 artarak 26,2 milyar lira oldu. Ocak-Şubat dönemi kârı ise 65,5 milyar lira olarak gerçekleşti.

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Bankacılık sektörü net kârı şubat ayında 26 milyar 244 milyon lira olurken, Ocak-Şubat dönemi kârı ise 65 milyar 564 milyar lira olarak gerçekleşti.

Şubatta sektörün kârı önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38 artış gösterdi. Şubatta yıllık enflasyon yüzde 55,18 düzeyinde gerçekleşmişti. Böylece bankaların kârı şubatta enflasyonun altında kalırken reel olarak azalmış oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü şubat itibarıyla 2022 sonuna kıyasla 686 milyar 981 milyon lira artarak 15 trilyon 34,4 milyar liraya yükseldi.

BDDK tarafından, Şubat 2023 dönemine ilişkin “Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri” raporu yayımlandı.

SEKTÖRÜN AKTİF BÜYÜKLÜĞÜ 15,3 TRİLYON TL

Rapora göre, şubatta bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 15 trilyon 34 milyar 371 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2022 sonuna göre 686 milyar 981 milyon lira artış kaydederken, bunun oransal karşılığı yüzde 4,8 oldu.

Şubatta 2022 sonuna kıyasla, sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler yüzde 6,3 artarak 8 trilyon 54 milyar 958 milyon liraya, menkul değerler toplamı yüzde 6,6 yükselerek 2 trilyon 528 milyar 165 milyon liraya çıktı. Bu dönemde, kredilerin takibe dönüşüm oranı da yüzde 1,93 seviyesinde gerçekleşti.

Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, şubatta 2022 sonuna göre yüzde 6,5 artarak 9 trilyon 437 milyar 901 milyon liraya yükseldi.

Aynı dönemde öz kaynak toplamı yüzde 5,8 artışla 1 trilyon 487 milyar 723 milyon liraya ulaştı. Sektörün şubat sonu itibarıyla dönem net karı 65 milyar 564 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 17,15 seviyesinde gerçekleşti.

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