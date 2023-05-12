Bankalar seçim sonrası faiz artışına hazır mı? Fitch yanıtladı…

Fitch bugün yayımladığı raporda, Türkiye'de sıkı para politikasına geçişmesi durumunda, TL faiz oranı artışının Türk bankaları üzerindeki etkisinin artışın büyüklüğüne ve hızına bağlı olacağını belirtti.

Sozcu.com.tr

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Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türk bankalarının seçim sonrası nasıl seyredeceğine ilişkin bir rapor hazırladı.

Bugün yayımlanan raporda Fitch, seçim sonrasında Türkiye’de para politikasının sıkılaştırılması durumunda, faiz artışının Türk bankaları üzerindeki etkisinin artışın büyüklüğüne ve hızına bağlı olacağını söyledi.

Raporda, mütevazı bir faiz artışının finansal istikrar risklerinde azalmaya yol açmasının krediler açısından olumlu olabileceği ancak, kredi sıkışıklığına yol açan büyük ve hızlı faiz artışının aktif kalitesinde önemli bozulmalara neden olabileceği belirtildi.

HIZLI FAİZ ARTIŞI OLUMSUZ ETKİLEYEBİLİR

Türk bankaları için potansiyel faiz artış hızının önemli olduğunu belirtilen Fitch, “Kredi fiyatlamaları üzerindeki kısıtlamaların da esnetilmesi durumunda bankalar kredilerini yeniden fiyatlayabilecek” dedi. Fitch’in değerlendirmesinde “Bu, enflasyonun düşüşü sonucu TÜFE'ye endeksli tahvillerde oluşabilecek düşük getiri etkisini dengeleyebilir” ifadeleri yer aldı.

Kademeli faiz artışının varlık kalitesinde yaratabileceği erozyon için bankaların yeteri kadar tamponu olduğunu söyleyen Fitch, potansiyel bir kredi krizine, resesyonist baskılara ve yüksek işsizliğe yol açabilecek hızlı bir faiz artışının bankalar için ciddi olumsuz bir etki yaratabileceğini belirtti.

Raporda, “Türk bankalarının tümü, kredi profillerine yönelik önemli riskler nedeniyle ‘B’ kategorisinde ve neredeyse tamamı Negatif Görünüm’de derecelendirildi” ifadelerine yer verildi.

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