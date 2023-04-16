Başkanlık sisteminde 583 bin esnaf iflas etti

Başkanlık sisteminden bugüne geçen süre beş yılda ise 583 bin 314 esnaf iflas etti.

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Türkiye son beş yılda tarihinin en büyük ekonomik krizini yaşarken küçük esnaf da bu krizden payını aldı. 2023'ün ilk üç ayında meslekten ve sicilden terkinini yaparak iflas eden esnaf sayısı en az 35 bin 774'e ulaştı. Başkanlık sisteminden bugüne geçen süre beş yılda ise 583 bin 314 esnaf iflas etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, toplu esnaf iflaslarına ilişkin yazılı basın açıklaması yaptı.

44 İLİN NÜFUSU KADAR

Bu yılın ilk üç ayında görülen 35 bin 774 esnafın iflasının 2019'dan bu yana en yüksek üç aylık esnaf iflası olduğu bilgini veren Ağbaba, “Yılın ilk üç ayında meslekten terkinini yapan esnaf sayısı 7 bin 67 olurken, sicilden terkinini yapan esnaf sayısı ise 28 bin 707 oldu” dedi.

Veli Ağbaba, “AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 2018 seçimlerin öncesinde ‘Siz bu kardeşinize yetkiyi verin, ondan sonra bu faizle, şunla bunla nasıl uğraşılır göreceksiniz' demişti. Başkanlık sistemi ile dünyanın en büyük 3 ekonomisi arasına gireceğimiz iddia edilmişti. Öve öve bitirilemeyen başkanlık sisteminde aradan geçen 5 yıldan bugüne tam 583 bin 314 esnaf iflas ederek ekmek teknesini kaybetmiş oldu. Toplam iflaslar 44 ilin nüfusunu geçti” ifadelerini kullandı.

Seçimi kazanmaları durumunda esnaflar için yapılacak düzenlemelerden bahseden Ağbaba, “14 Mayıs seçimlerinden hemen sonra ilk iş esnafın bankalara ve kredi kefalet kooperatiflerine olan borçlarının faizleri silinecek. Ayrıca işyeri kira ödemelerinde stopaj oranını sıfırlayacağız” diye konuştu.

‘Primde eşitsizliğe son veririz'

CHP'li Veli Ağbaba, açıklamasında 9 bin gün primine de değinerek “Esnafımızın emekli olabilmesi için en son 2000-2008 arası için uygulanan geriye doğru borçlanma hakkını, ticari sicil kayıtlarına ve esnaf odalarına bağlı kalınan süreleri göz önünde bulundurarak tanıyacak, 9 bin gün prim eşitsizliğine de son vereceğiz” diye konuştu.