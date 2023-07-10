Başvuranların yüzde 56’sı işsizlik maaşı alamadı

İşsiz kalanların yeni bir iş buluna kadar geçimine destek olması için bir güvence olan işsizlik maaşına işsizlerin yarısından çoğu erişemiyor.

Deniz Bilici GÖÇMEN

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Ocak-mayıs ayları arasında işsizlik ödeneğine başvuranların yüzde 56.63'ü ödeneği almayı hak edemedi. Türkiye İş Kurumu'nun (İşkur) aylık bülteninde yer alan verilere göre toplamda 696 bin 630 kişinin başvurduğu ödeneği 302 bin 81 kişi almaya hak kazanabildi. Yani işsizlik maaşına yapılan başvuruların yüzde 43.36'sı olumlu sonuç alarak ödeneğe erişebildi.

Yılın ilk 5 ayında ödenek alabilmek için başvuranların yüzde 16.76'sı ise Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilendiği 11 ilden geldi. Bu 11 ilde işsizlik ödeneğine başvuru katlanırken, hak edenlerin sayısı ise oldukça düşük kaldı.

YÜZDE 67'Sİ HAK EDEMEDİ

Söz konusu dönemde 11 ilde 116 bin 814 kişi ödenek için başvuruda bulunurken ödeneği alabilen kişi sayısı ise 37 bin 878 oldu. Deprem illerinde işsizlik ödeneğine başvuranların yüzde 67.57'si ise ödeneği alamadı.

Deprem illerinde başvurular katlandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerde işsizlik sayısı geçen yıla göre katlandı. Kahramanmaraş'ta Ocak-Mayıs 2022'de 8 bin 72 kişi işsizlik ödeneğine başvururken bu yıl aynı dönem bu sayı 16 bin 738'e çıktı. Aynı dönemde başvuru sayıları, Hatay'da 7 bin 809'dan 17 bin 184'e, Adıyaman'da 3 bin 606'dan 7 bin 72'ye, Malatya'da 6 bin 19'dan 11 bin 386'ya yükseldi.