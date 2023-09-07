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BAT, Rusya ve Belarus birimlerini yöneticilerine sattı

Sigara tekeli British American Tobacco, Rusya ve Belarus'taki operasyonlarını yönetim kurulu üyelerine sattı.

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BAT, Rusya ve Belarus birimlerini yöneticilerine sattı

British American Tobacco (BAT), Rusya ve Belarus’taki operasyonlarını satışı konusunda anlaşmaya vardı. Satış, BAT Rusya’nın yönetim ekibinin üyeleri tarafından yönetilen bir konsorsiyuma yapıldı.

BAT, satış anlaşmasının tamamlandığını duyurdu. Açıklamada, satışın Haziran ayı sonu itibarıyla şirketin toplam gelirlerinin yüzde 2,7’sini ve toplam karının yüzde 2,5’ini oluşturduğu belirtildi.

AA’nın haberine göre BAT, satışın tamamlanmasının ardından bu operasyonların “ITMS Grubu” olarak adlandırılacağını duyurdu.

Satış, BAT’ın Rusya’daki operasyonlarını azaltma çabalarının bir parçası olarak görülüyor. Şirket, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından Rusya’daki operasyonlarını askıya almıştı.

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