Batı yaptırımlarına rağmen Rus milyarderlerin sayısı da serveti de arttı

Rusya- Ukrayna savaşının ardından Batı ülkeleri Rusya'ya ekonomik yaptırımlar uygulasa da Rus milyarderlerin sayısı da toplam serveti de arttı.

Sozcu.com.tr

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Rusya- Ukrayna savaşı sebebiyle pek çok Batılı ülke ve müttefikleri Rusya’ya karşı ekonomik yaptırımlar uygulasa da Forbes’in geçen hafta yayınladığı milyarderler listesine göre Rus milyarderlerin sayısı 2023’de 22 kişi artarak 110 kişiye ulaştı.

Forbes’e göre 5 milyarder geçen yıl Rus vatandaşlığını iptal etmeseydi bu sayı daha fazla olabilirdi.

Cuma günü yayınlanan Forbes’in Rusça baskısına göre, 110 milyarderin toplam net değeri 505 milyar dolar yapıyor. Rus milyardarlerin 2022’deki toplam serveti ise 353 milyar dolardı.

Batı yaptırımlarına ve Rus ekonomisinin yüzde 2,1 küçülmesine rağmen artan Rus milyarder sayısında, emtia fiyatlarındaki düzenli artış etkili oldu.

SERVETİNE 7,3 MİLYAR DOLAR EKLEDİ

Rusya’nın en zengin kişisi ise temel gübre ve kömür işletmeleri güçlü emtia fiyatlarıyla desteklendiğinden serveti geçen yıl 11,1 milyar dolardan 25,2 milyar dolara yükselen Andrey Melnichenko oldu. EuroChem Group ve kömür şirketi SUEK’in sahibi Andrey Melnichenko, servetine 7,3 milyar dolar daha ekledi.

İkinci sırada, serveti geçen yıl 9,7 milyar dolar düştükten sonra yeniden 23,7 milyar dolara yükselen nikel ve bankacılık patronu Vladimir Potantin yer alırken Rusya’nın önde gelen çelik ürünleri üreticisi NLMK Group’un başkanı Vladimir Lisin, 22,1 milyar dolar ile üçüncü sırada yer aldı.

İkinci ve üçüncü sıradaki Potanin ve Lisin’in servetleri savaş öncesi seviyelerine geri dönmemişken, Melnichenko Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden önceki dönemine göre çok daha zengin. Forbes’a göre, Ukrayna savaşının artırdığı yüksek gübre fiyatlarının da yardımıyla Melnichenko, Rus işgali öncesine göre şu anda 7,3 milyar dolar daha zengin.

PETR AVEN SERVETİNİ KAYBETMEYE DEVAM EDİYOR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın arkadaş olduğu iddia edilen Petr Aven’ın servetindeki erime ise sürdü.

Birleşik Krallık ve AB tarafından yaptırım uygulanan Rus işadamı Petr Aven, servetinin Mart 2021’deki 5,3 milyar dolardan Mart 2022’de 4,3 milyar dolara düştüğünü görmesinin ardından bu yıl bir kez daha servetinin eridiğini gördü.

Petr Aven’ın serveti son listeye göre 4,2 milyar dolara düştü.

2023 Dünya Milyarderler Listesi’nde yer alan 110 Rus zenginden 46’sına ABD, AB ve Birleşik Krallık tarafından yaptırım uygulanıyor.

ÇİNLİ VE AMERİKALI MİLYARDARLER SERVET KAYBETTİ

Geçen yıl Rus milyarderlerin servetindeki artış, aynı dönemde, durgunluk korkularının ortasında geniş bir piyasa bozgununun ortasında Amerikalı ve Çinli milyarderlerin performansıyla farklı.

Forbes’a göre ABD’de 735 milyarder, Mart 2022 ile 2023 arasında toplu net servetlerinden 200 milyar dolar kaybetti.

Forbes’a göre Çin’de 735 milyarderin net serveti aynı dönemde 300 milyar dolar düştü.

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