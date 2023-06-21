Bayram ikramiyesi 5 yılda 139 dolar eridi

Emekliye verilen bayram ikramiyesi 2018 yılında 224 dolar iken bugün 85 dolara geriledi. CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, “İkramiye enflasyon karşısında pula döndü, 5 yılda 139 dolar değer kaybetti’’ dedi.

Başak KAYA

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Emekliye verilen bayram ikramiyesi 2018 yılında 224 dolar iken bugün 85 dolara geriledi.

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, “İkramiye enflasyon karşısında pula döndü, 5 yılda 139 dolar değer kaybetti. Torunlarına harçlık dahi veremeyen emeklilerimiz bu parayla kurban kesmeyi bırakın 6 kilo kıymayı zor alıyor. 2018 yılında 3,2 adet çeyrek altın alınırken, bugün bir tane dahi alınamıyor. Emekli ikramiyesi asgari ücret tutarında olmalı'' dedi.

Uzun, 2018'de emeklilere bin TL olarak verilmeye başlanan bayram ikramiyesinin bu yıl 2 bin TL'ye çıkarıldığını hatırlatarak ‘'Yüksek enflasyon nedeniyle adeta yok olan 2 bin TL de alım gücünü kaybetti. 5 yılın sonunda bu para pula döndü. 2018'de 224 dolar olan ikramiyenin değeri 85 dolara indi. O gün 3.2 çeyrek altın alınırken bugün bir tane bile alınamıyor'' dedi.

6 KİLO KIYMA ZOR ALIYORLAR

Bayram ikramiyesinin 5 yıl içerisinde eridiğini kaydeden Uzun, emeklilerin bu parayla yalnızca 6 kilogram kıymayı zor aldığını ifade ettiği açıklamasına şöyle devam etti:

‘'İkramiye 2018'de ortalama 224 dolar iken bugün 85 dolara denk geliyor. Beş yılda 139 dolar değer kaybetti. İkramiye cebe girmeden yok oluyor. Torunlarına harçlık dahi veremeyen emeklilerimiz bu parayla kurban kesmeyi bırakın 6 kilo kıymayı zor alıyor. İki katına çıkarılmasına rağmen birçok temel gıda maddesinin fiyatı beş kat arttı.''

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