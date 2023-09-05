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Bazı ip ve ipliklerin ithalatına damping önlemi

Ticaret Bakanlığı'ndan bazı ülkelerden ithal edilen iplik ithalatına ilişkin yeni bir karar geldi.

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Bazı ip ve ipliklerin ithalatına damping önlemi

Tayland Krallığı menşeli “vulkanize edilmiş kauçuktan iplik ve ipler” ile Hindistan Cumhuriyeti ve Çin Tayvanı menşeli “poliesterlerden tekstüre iplikler” ithalatında yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturmaları başlatıldı.

Ticaret Bakanlığı’nın İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin tebliğleri Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yerli üreticilerin başvurularının değerlendirilmesi sonucunda Tayland Krallığı menşeli “vulkanize edilmiş kauçuktan iplik ve ipler” ile Hindistan Cumhuriyeti ve Çin Tayvanı menşeli “poliesterlerden tekstüre iplikler” ithalatında yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemlere dair nihai gözden geçirme soruşturması açılması kararlaştırıldı. (AA)

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