Bazı petrol arama şirketlerinin Doğu ve Güneydoğu’da arama ruhsatı taleplerine ret
Derkim Poliüretan, Akıncı 2023, Fırtına 2023 ve Shalesys Enerji şirketlerinin Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Bingöl ve Elazığ'da çeşitli paftalarda petrol arama ruhsatı talepleri reddedildi.
Derkim Poliüretan, Akıncı 2023, Fırtına 2023 ve Shalesys Enerji şirketlerinin Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Bingöl ve Elazığ’da çeşitli paftalarda petrol arama ruhsatı talepleri reddedildi.
Resmi Gazete’nin 26 Şubat tarihli sayısında yayımlanan petrol hakkına müteallik kararlar uyarınca, söz konusu şirketlerin belirtilen illerdeki çeşitli paftalar için yaptığı petrol arama ruhsatı başvuruları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından incelenerek reddine karar verildi. (REUTERS)