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Bazı tarım ürünlerinin ihracatında dönemsel düzenleme imkânı kaldırıldı

Domates, kuru soğan, limon, yumurta ve tereyağı gibi ürünlerin ihracatında gerektiğinde dönemsel düzenlemeler yapmak için Tarım ve Orman Bakanlığı'na yetki veren tebliğ, yürürlükten kaldırıldı.

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Bazı tarım ürünlerinin ihracatında dönemsel düzenleme imkânı kaldırıldı

Domates de dahil olmak üzere bazı tarım ürünlerinin ihracatında dönemsel düzenlemeler yapılabilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı’na yetki veren tebliğ yürürlükten kaldırıldı.

Ticaret Bakanlığı tarafından 27 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak uygulamaya konulan tebliğ, büyükbaş-küçükbaş hayvan etleri, kümes hayvanları et ve sakatatları, patates, domates, kuru soğan, sarımsak, fasulye, patlıcan, sivri biber, zeytinler, kırmızı mercimek, portakal, limon, karpuz, elma, zeytinyağı ve fraksiyonları, yumurta ve tereyağı gibi ürünlerin ihracatında gerektiğinde dönemsel düzenlemeler yapmak için Tarım ve Orman Bakanlığı’na yetki veriyordu.

Söz konusu tebliğ, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Ticaret Bakanlığı tebliğiyle yürürlükten kaldırıldı. (REUTERS)

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