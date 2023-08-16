BDDK, Adabank’ın AHL Ahlatcı Finansal Yönetim’e satışına izin verdi
Ahlatcı Doğal Gaz tarafından KAP'a yapılan açıklamaya göre; BDDK, Adabank'ın 215 milyon liraya AHL Ahlatcı Finansal Yönetim'e satışına izin verdi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Adabank’ın 215 milyon liraya AHL Ahlatcı Finansal Yönetim’e satışına izin verdi.
Açıklama dün akşam Ahlatcı Doğal Gaz tarafından KAP’a yapıldı.
AHL Ahlatcı Finansal Yönetim, Mayıs ayında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) düzenlediği Adabank’ın satışı ihalesine 215 milyon lira teklif vermişti.
AHL Ahlatcı Finansal Yönetim’in ortakları arasında ana faaliyet alanı altın ve kuyumculuk olan Ahlatcı Holding ve Ahlatcı Holding’e bağlı Ahlatcı Doğal Gaz ve Enerya Enerji yer alıyor. (REUTERS)