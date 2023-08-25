BDDK’dan KKTC’ye taksitli seyahat kararı

Temmuz ayı sonunda kredi kartlarıyla yapılan seyahat harcamalarında taksitlendirmeyi yasaklayan BDDK, KKTC'ye yapılan seyahatlerle ilgili yeni bir karar aldı.

Sozcu.com.tr

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Kredi kartlarında havayolu, seyahat ve konaklama ile ilgili yurt dışı harcamalarda taksitlendirmeyi yasaklayan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), KKTC’ye seyahatlerle ilgili yeni bir karar aldı.

Kurul’un internet sitesinde yayımlanan karara göre, KKTC’ye seyahat harcamalarında 3 taksit devam edecek.

31 TEMMUZ’DA YASAKLAMIŞTI, GERİ ADIM GELDİ

Yapılan açıklamada, Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26’ncı maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda taksitlendirme yapılmamasına dair 31 Temmuz’da alınan karar anımsatıldı ve şöyle denildi:

“31 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ilişkin harcamalarda uygulanmamasına ve söz konusu harcamalarda taksitlendirme sürelerinin 3 ay olarak uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.”

Kurul, 31 Temmuz’da havayolu, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurtdışı harcamalarda taksit yapılmasını yasaklamıştı.