BDDK’dan kredi kartlarında taksit sınırlaması

BDDK, kredi kartlarında havayolu, seyahat ve konaklama ile ilgili yurt dışı harcamalarda taksitlendirmeyi yasakladı.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( BDDK), kredi kartıyla taksitli harcamalara yönelik yeni kararlar aldı.

Buna göre, havayolu, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurtdışı harcamalara taksit yapılmayacak.

Kurumdan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

*Finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik atılacak koordineli adımlar kapsamında 31 Temmuz 2023 tarihinde Kurumumuz internet sitesi üzerinden kamuoyuna duyurulduğu üzere, sermaye yeterliliği standart oranları hesaplamasında dikkate alınan risk ağırlıklarının ihtiyaç kredileri, bireysel kredi kartları, tüketicilere kullandırılacak binek araç edinimi amaçlı taşıt kredileri ile taşıt teminatlı krediler ve tüketiciler ile yapılacak finansal kiralama işlemleri açısından artırılmasına karar verilmiştir.

*Ayrıca, kredi kartlarında uygulanan taksitlendirme sürelerinin; havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda uygulanmamasına ve söz konusu harcamalarda taksitlendirme yapılmamasına karar verilmiştir.

FAİZLER YÜKSELMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası “Enflasyonun kontrolü ve iç talebin dengelenmesi kapsamında kredi kartı nakit kullanımlarına ve kredili mevduat hesaplarına uygulanan aylık azami faiz oranını yüzde 2,89’a yükseltilmişti.

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