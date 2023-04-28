BDDK’dan TOGG’a özel kredi düzenlemesi

BDDK, yerel üreticiler tarafından üretilen elektrik motorlu araçlar için özel kredi düzenlemesine gitti. Bir otomotiv sektörü yetkilisi, düzenlemenin sadece TOGG'un üretebildiği araçların yararlanabileceğini ifade etti.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) yurt içinde geliştirilen elektrikli motorlara sahip ve yine yurt içinde üretilmiş elektrikli araçlar için kredi limitlerini yükseltti.

Buna göre, nihai fatura değeri 900 bin TL ve altında olan elektrikli araç bedellerinin yüzde 70'ine kadar 48 ay vadede kredi kullanılabilecek.

900 bin lira ile 1 milyon 800 bin lira arasında olan elektrikli araçların yüzde 50'si için 36 ay vadeli kredi imkanı sunulacak.

Öte yandan, 1 milyon 800 bin lira ile 2 milyon 200 bin lira arasındaki elektrikli araçların yüzde 30'una kadar 24 ay vadeli kredi alınabilecek.

2 milyon 200 bin lira ve 2 milyon 800 bin lira arasındaki elektrikli araçların yüzde 20'sine kadar kredi verilecek. Söz konusu kredide vade ise 12 ay olacak.

Ayrıca, 2 milyon 800 bin lira üzerindeki araçlar içinse kredi kullanılamayacak.

‘SADECE TOGG’UN ÜRETEBİLDİĞİ ARAÇLARDA’

Bir otomotiv sektörü yetkilisi, düzenlemenin sadece araştırma ve geliştirmesi Türkiye’de yapılmış elektrikli motorlar için geçerli olduğuna dikkat çekerek, sadece TOGG’un üretebildiği araçların yararlanabileceğini ifade etti.

TOGG’un bu yıl azami 28 bin adet araç üretecek ve bunlarından 20 binini tüketicilere satacak.

Yürürlükteki düzenlemeye göre taşıt alımında kullanılabilecek kredinin oranı araç fiyatına göre azalırken vadesi de dört yıldan bir yıla geriliyor.

Açıklama BDDK tarafından dün akşam yapıldı. (REUTERS, AA)

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