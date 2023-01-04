Bedelli askerlik ücreti 2023: Bedelli askerlik ücreti ne kadar?

2011 yılında çıkarılan yasayla ücret 30 bin lira olarak uygulanan, 2022 yılının ikinci yarısında 80 bin liraya kadar yükselen bedelli askerlik ücreti 2023 yılında 100 bin lirayı aşacak. Memur maaşlarına endeksli olan bedelli askerlik ücreti, ek zam ile birlikte yüzde 30 zamlanarak 104 bin liraya olacak.

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Yılda iki kez zamlanan bedelli askerlik ücreti için ilk zam memur zammının belli olmasıyla ortaya çıktı. Enflasyon oranı ardından yapılan ek zamlarla birlikte bedelli askerlik yılın ilk 6 ayında yüzde 30 zamlanacak.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

2019 Haziran’ında yasalaşan kanunda ilk bedelli tutarı 31 bin 343 TL olarak belirlenmişti. Sonrasında kanuna göre memur maaşı katsayısına göre artan bedelli askerlik ücreti sırasıyla her altı ayda bir artırıldı.

2019 Temmuz’unda 33 bin 230 olan ücret, 2020'nin ilk yarısında 35 bin 54 TL, ikinci yarısında 37 bin 70 TL olarak belirlendi. 2021 ocak-haziran döneminde 39 bin 788 TL olarak uygulanan bedelli tutarı, 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere de 43 bin 150 liraya çıktı.

Milli Savunma Bakanlığı, 2022’nin ilk 6 ayında bedelli askerlik ücreti 55 bin 194 TL uygulandı.

2022 Temmuz ayında bedelli askerlik ücreti 80 bin 64 lira oldu.

Memur maaşlarına endeksli olan bedelli askerlik ücreti, mevcut zamma göre Ocak 2023'te 104 bin TL olacak.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NASIL HESAPLANIYOR?

7179 sayılı Askere Alma Kanunu'na göre, bedelli askerlik için ödenecek ücret 240 bin gösterge rakamının ödemenin yapıldığı gün geçerli olan memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunuyor. Bu rakam da her yıl ocak ve temmuz aylarında yeniden tespit ediliyor.

Halihazırda uygulanan bedelli askerlik ücreti ise 80 bin 64 TL (0,333603*240000=80064,72). Dolayısıyla memura gelecek olan zammı asker adayları da yakından takip ediyor. Memurlar ve hükümet arasında imzalanan toplu sözleşmeye göre memurlar 2023'te 6 aylık enflasyon oranında zam alacak.

Aralıkta aylık yüzde 3 enflasyon olması durumunda bu zammın yüzde 18'in üstünde olması bekleniyor. Dolayısıyla memurlara bu oranda zam gelecek olursa bedelli askerlik ücretinin 95 bin civarında olması bekleniyor. Ancak bu rakam ek zam gelmesi halinde değişebilir.

BEDELLİDE GEÇMİŞTE NE KADAR ZAM OLDU?

Bedelli askerliği kalıcı hale getiren kanunun yürürlüğe girdiği 2019 haziran ayında 31 bin 343 lira olan ücret, ertesi ay 32 bin 230 liraya, 2020’nin ilk yarısında 35 bin 54 liraya, ikinci yarısında 37 bin 20 liraya, 2021’in ilk yarısında 39 bin 788 liraya, ikinci yarısında 43 bin 150 liraya çıkmıştı.

Sonrasında yüksek enflasyon nedeniyle bedelli askerlik ücreti memur maaşları ile birlikte hızla arttı. Geçtiğimiz yılın ilk yarısında 56 bin 507 TL olan bedelli askerlik ücreti yılın ikinci yarısında 80 bin lirayı aştı. Üç yıllık süredeki artış yüzde 155 oldu.