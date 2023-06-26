Bedelli askerlik ücreti ne kadar? Zamlı bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?

4 yıl önce yasalaşan kanunla yürürlüğe koyulan bedelli askerlik yılda iki kez zamlanıyor. Memur maaşlarına endeksli olan bedelli askerlik ücreti, Temmuz zammı sonrasında 140 bin lirayı dahi geçebilecek.

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Yılda iki kez zamlanan bedelli askerlik ücreti için ilk zam memur zammının belli olmasıyla ortaya çıkacak. Memur maaş zammı beklentileri göz önüne alındığında bedelli askerlik ücreti 140 bin TL'yi aşabilir.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

Bedelli askerlik tutarı 80 bin 64 liradan 104 bin 84 lira 16 kuruşa çıkarıldı. Ocak-haziran dönemi için belirlenen fiyat 2023 yılının Temmuz ayında bir kez daha zamlanacak.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NASIL HESAPLANIYOR?

7179 sayılı Askere Alma Kanunu'na göre, bedelli askerlik için ödenecek ücret 240 bin gösterge rakamının ödemenin yapıldığı gün geçerli olan memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunuyor. Bu rakam da her yıl ocak ve temmuz aylarında yeniden tespit ediliyor.

Halihazırda uygulanan bedelli askerlik ücreti ise 104 bin 84 lira (0,433684*240000=104.084,16). Dolayısıyla memura gelecek olan zammı asker adayları da yakından takip ediyor. Memurlar ve hükümet arasında imzalanan toplu sözleşmeye göre memurlar 2023'te 6 aylık enflasyon oranında zam alacak.

Yeni bedelli askerlik ücreti ile ilgili henüz resmi bir açıklama yer almıyor. Ancak sosyal medyada söylenen iddialara göre 140 bin TL olması bekleniyor.

BEDELLİ ASKERLİK 31 BİN LİRA İLE BAŞLADI

2019 Haziran’ında yasalaşan kanunda ilk bedelli tutarı 31 bin 343 TL olarak belirlenmişti. Sonrasında kanuna göre memur maaşı katsayısına göre artan bedelli askerlik ücreti sırasıyla her altı ayda bir artırıldı.

2019 Temmuz’unda 33 bin 230 olan ücret, 2020'nin ilk yarısında 35 bin 54 TL, ikinci yarısında 37 bin 70 TL olarak belirlendi. 2021 ocak-haziran döneminde 39 bin 788 TL olarak uygulanan bedelli tutarı, 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere de 43 bin 150 liraya çıktı.

Milli Savunma Bakanlığı, 2022’nin ilk 6 ayında bedelli askerlik ücreti 55 bin 194 TL uygulandı.

2022 Temmuz ayında bedelli askerlik ücreti 80 bin 64 lira oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan rakamlara göre ocak-haziran dönemi için bedelli askerlik ücreti 104 bin 84 lira 16 kuruş oldu.