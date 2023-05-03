Bedelsiz doğalgaz tüketiminde faturalar kesilmeye başladı

Dağıtım şirketlerinden doğalgaz temin eden konut, ibadethane ve cem evi abonelerinden 1 ay boyunca ücret alınmamasına ilişkin uygulama kapsamındaki faturalar abonelere gönderilmeye başlandı.

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Dağıtım şirketlerinden doğalgaz temin eden konut, ibadethane ve cem evi abonelerinden 1 ay boyunca ücret alınmamasına ilişkin uygulama kapsamındaki faturalar abonelere gönderilmeye başlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 1 Mayıs’ta yayımlanan kararname ile dağıtım şirketlerinden doğalgaz temin eden konut, ibadethane ve cem evi abonelerinden 1 ay boyunca ücret alınmaması ile 25 metreküpe denk gelen bedelin 1 yıl boyunca ücretsiz olması amaçlanmıştı.

Başkent Doğalgaz Dağıtım AŞ, bedelsiz doğalgaz kullanımında faturalı sayaçların bulunduğu abone grubunda, 24 Nisan-31 Mayıs arasındaki ilk sayaç okuma işlemi sonucunda tahakkuk edecek geçmiş dönem tüketim faturasının tamamının sıfırlanacağını ve bu fatura için herhangi bir bedel ödenmeyeceğini bildirmişti.

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Ön ödemeli sayaç grubunda bulunan aboneler de faturalı sayaç aboneleri gibi uygulamadan yararlanacak.

Aboneler sayaçlarında yapılacak ilk okumadaki endeksten, önceki okumada alınan endeks çıkartılarak, dönem tüketimi belirlenecek ve dönemsel tüketim miktarı kadar doğalgaz ilk gaz alımında abonelerin kartlarına ücretsiz olarak yüklenecek.

Faturada ücret kısmında “sıfır” ibaresi ile birlikte şu ifadelere yer verilecek:

“Bu faturanın esas bedeli … liralık tutar Cumhurbaşkanlığı düzenlemeleri çerçevesinde devlet tarafından karşılanmıştır. Karadeniz gazımız hayırlı olsun.” (AA)

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