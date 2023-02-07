Benzin ve motorinde indirim
Benzin ve motorin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere indirim gelecek.
Uluslararası ürün fiyatlarındaki değişim etkisiyle akaryakıtta indirim olacak.
Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatı benzinde 1 lira 38 kuruş, motorinde 1 lira 15 kuruş düşecek.
İndirimle birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 19,76 TL’ye, Ankara’da 20,02 TL’ye, İzmir’de 19,92 TL’ye gerileyecek.
İndirimle birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 20,00 TL’ye, Ankara’da 20,35 TL’ye, İzmir’de 20,35 TL’ye gerileyecek.
Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.