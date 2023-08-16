Benzine dev zam! İşte güncel fiyatlar

Seçim sonrası başlayan zam yağmuru devam ediyor. Bugün benzin fiyatlarına 1 lira 55 kuruş daha zam geldi. İşte güncel benzin ve motorin fiyatları...

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Akaryakıtta zam yağmuru devam ediyor. Benzine gelen 1 lira 55 kuruşluk zammın ardından seçim sonrası yapılan zam oranı yüzde 90’ı aştı.

Yapılan son zammın ardından benzin fiyatları İstanbul'da 37,71 TL'ye, Ankara'da 38,23 TL'ye, İzmir'de 38,34 TL'ye yükseldi.

MOTORİNE ZAM GELDİ Mİ?

Motorin litre fiyatında ise bir değişiklik olmadı. İstanbul’da motorin litre fiyatı 38.34, Ankara’da 38.83, İzmir’de ise 38.99 liradan satılıyor.

SEÇİM SONRASI ZAM YAĞMURU

Seçim öncesinde vergi indirimleri yapan ve döviz kurlarını rezervleri tüketerek frenleyen hükümet, seçim sonrasında ise vergilerde rekor zamlara imza attı ve dolar kurunu kademeli olarak yukarı çekti.

Seçimin ilk turu olan 14 Mayıs’ta İstanbul’da 18,58 TL olan motorinin litre fiyatı, kur ve vergi artışlarıyla birlikte 38,34 TL’ye yükseldi.

Motorinde seçim sonrası üç aydaki zam oranı yüzde 106,4’e ulaştı.

Seçimin ilk turu olan 14 Mayıs’ta İstanbul’da 19,81 TL olan benzinin litre fiyatı, kur ve vergi artışlarıyla birlikte 37,71 TL’ye yükseldi.

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