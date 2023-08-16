Benzine zam: Benzin litre fiyatı İstanbul, Ankara, İzmir’de ne kadar?

Son dönemde arka arkaya geleye gelen benzine zam bu kez 1 lira 55 kuruş olarak yansıdı. Benzin litre fiyatı 37,71 TL'ye, Ankara'da 38,23 TL'ye, İzmir'de 38,34 TL'ye yükseldi. Motorin litre fiyatında ise bir değişiklik olmadı.

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Benzin fiyatları için zam yağmuru devam ediyor. Benzine gelen zammın ardından seçim sonrası yapılan zam oranı yüzde 90'ı aştı. Seçimin ilk turu olan 14 Mayıs'ta İstanbul'da benzinin litre fiyatı 19,81 TL idi.

BENZİN LİTRE FİYATI NE KADAR?

Benzin litre fiyatı İstanbul’da 37,71 TL’ye, Ankara’da 38,23 TL’ye, İzmir’de 38,34 TL’ye yükseldi.

MOTORİNE ZAM GELDİ Mİ?

Motorin litre fiyatında ise bir değişiklik olmadı. İstanbul'da motorin litre fiyatı 38.34, Ankara'da 38.83, İzmir'de ise 38.99 liradan satılıyor.

SEÇİM SONRASI ZAM YAĞMURU

Seçim öncesinde vergi indirimleri yapan ve döviz kurlarını rezervleri tüketerek frenleyen hükümet, seçim sonrasında ise vergilerde rekor zamlara imza attı ve dolar kurunu kademeli olarak yukarı çekti.

Seçimin ilk turu olan 14 Mayıs'ta İstanbul'da 18,58 TL olan motorinin litre fiyatı, kur ve vergi artışlarıyla birlikte 38,34 TL'ye yükseldi.

Motorinde seçim sonrası üç aydaki zam oranı yüzde 106,4'e ulaştı.