Beyaz eşya satışları mayısta yıllık yüzde 33 arttı

TÜRKBESD verilerine göre, Mayıs 2023’te beyaz eşya iç satışları önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33 arttı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye'de altı ana üründe beyaz eşya iç satışları mayısta bir önceki yıla göre yüzde 33 artış kaydetti.

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği'nin (TÜRKBESD) 2023 yılı mayıs ayına ilişkin Beyaz Dünya bültenini açıkladı.

TÜRKBESD verilerine göre, beyaz eşya ihracatı ise Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41 oranında artarak 2,7 milyon adede yükseldi. Yılın ilk 5 ayında ise ihracat önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13 daraldı.

ÜRETİM VE İÇ SATIŞ RAKAMLARI

Mayısta beyaz eşya üretimi yıllık yüzde 24 artışla 2,87 milyon adet oldu. Yılın ilk 5 ayında ise üretim önceki yılın aynı dönemine göre değişmedi.

İç satışlar mayısta yıllık yüzde 33 artarken Ocak-Mayıs dönemindeki yıllık artış yüzde 18 oldu.

TÜRKBESD Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Sığın, “Yoğun ve belirsizliklerle dolu bir dönemin ardından Mayıs 2023'te verilerimizin umut veren bir tablo çizdiğini memnuniyetle ifade edebiliriz. Yaz döneminin yaklaşmasıyla beraber Mayıs ayında iç satışlarımızda önemli bir büyüme kaydettik” dedi.

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