Beyaz eşyada iç talep arttı, ihracat geriledi

TÜRKBESD verilerine göre, 2023’ün ilk 6 ayında 6 ana ürün grubunda iç satışlar yüzde 18 artarken ihracat yüzde 13 geriledi.

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Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği'nin (TÜRKBESD) verilerine göre, sektörün 2023'ün ilk 6 ayında ihracat ve iç satışlara ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, 2023'ün ilk yarısında 6 ana üründe yurt içi satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 arttı.

TÜRKBESD’e üye firmaların ihracatları ise bu dönemde yüzde 13 oranında düşüş gösterdi.

TOPLAM SATIŞLARDA YÜZDE 6 DARALMA

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜRKBESD Başkanı Gökhan Sığın, “2023'ün ilk 6 ayı hem küresel ölçekte zorlu ekonomik etkileri hissettiğimiz hem de ülke olarak deprem felaketiyle sarsıldığımız bir dönem oldu. Tüm bu gelişmelerin üretim ve istihdam üzerine negatif etki etmesini iç satışlarımızda büyüme sağlayarak büyük ölçüde engelledik. Üretim seviyemizi yüzde 2'lik bir daralmayla geçtiğimiz yıl ile hemen hemen aynı seviyelerde tutmayı başardık” dedi.

Sığın, yılın ilk 6 ayında TÜRKBESD üyesi firmalarının ihracat ve yurt içi satışlardan oluşan toplam satışlarının yüzde 6 gerilediğini belirterek, dış piyasalardaki daralmanın ihracat üzerindeki olumsuz etkilerinin sürdüğünü kaydetti.

Bu düşüşün haziran sonuna kadar iç satışlar büyük oranda dengelendiğini dile getiren Sığın, şöyle devam etti:

VERGİDEKİ DÜZENLEMELERİN ÜRETİMİ ZORLAMASI ENDİŞESİ

“İç piyasada oluşan dinamizmi riske atabilecek, kredi kartı taksit sayılarının azaltılması, kredi faiz ve komisyonlarının artırılması veya vergi düzenlemelerinin gündeme alınması gibi gelişmelerin, üretim ve istihdam yapımızı zorlamasından endişe ediyoruz.

Türkiye beyaz eşya sektörü pandemi dönemi dahil olmak üzere yaşanan tüm iç ve dış şoklarda istihdam ve üretim kapasitesine sahip çıkmış ve yeni yatırımlarla bu gücünü artırmaya gayret etmiştir. Üretim ve istihdamımızı olumsuz etkileyebilecek konjonktürel düzenlemeleri dikkatle izlemek durumundayız.” (AA)