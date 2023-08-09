Beyaz et üretiminde sert düşüş

TÜİK verilerine göre, haziranda tavuk eti üretimi yüzde 19,7, kesilen tavuk sayısı yüzde 22,3 ve hindi eti üretimi yüzde 30,2 azaldı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran 2023’e ilişkin Kümes Hayvancılığı Üretimini açıkladı.

Buna göre, haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,7 artarken; tavuk eti üretimi yüzde 19,7, kesilen tavuk sayısı yüzde 22,3 ve hindi eti üretimi yüzde 30,2 azaldı.

Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,7 artarken; tavuk eti üretimi yüzde 5,5, hindi eti üretimi yüzde 8,2 ve kesilen tavuk sayısı yüzde 8,8 azaldı.

YUMURTA ÜRETİMİNDE YÜZDE 3,6’LIK DÜŞÜŞ

Bir önceki ay 210 bin 14 ton olan tavuk eti üretimi haziranda yüzde 16,1 azalarak 176 bin 179 ton oldu.

Bir önceki ay 1 milyar 644 milyon 67 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi haziranda yüzde 3,6 azalarak 1 milyar 584 milyon 895 bin adet oldu.

İlginizi Çekebilir Süt üretimi haziranda yüzde 11,2 azaldı